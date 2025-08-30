Amigos aproveitam sábado ensolarado na Freundenfest, em Brusque

A Freundenfest, popular festa dos amigos de Brusque, chega à 13ª edição. O evento aconteceu neste sábado, 30, no pavilhão da Fenarreco. Diversos grupos de amigos aproveitaram o dia ensolarado para bater-papo, comer e beber.

Diogo Delsoquio, do grupo Cozinha dos Pretos, afirma que o grupo reúne 220 amigos no sábado de festa. Ele considera um prazer servir o grupo na Freundenfest.

“Nós cultivamos a cultura gastronômica da região Sul, o nosso churrasco. Oferecemos aqui, aos nossos amigos, churrasco com carne de gado, ovelha e porco. É uma variedade de sabores para atender a todos que passam pela barraca”.

O grupo Verrückt participa da Freundenfest desde o início da festa. Neste sábado, foram reunidos 320 amigos na barraca. O grupo é formado por um público mais jovem, na faixa etária de 18 anos a 30 anos.

“É uma festa feita por amigos para outros amigos. A ideia é confraternizar, rever o pessoal e tomar um chopinho juntos. Há pessoas que não víamos há muito tempo e aqui as encontramos. Isso é o diferencial da Freundenfest”, diz Felipe Fugazza Fischer, do grupo Verrückt.

Grupo Verrückt na Freundenfest. Foto: Thiago Facchini/O Município

“O evento precisa manter a essência”

Ao todo, foram ocupados 31 espaços. No início do evento, a organização projetava público de 3 mil pessoas. Nei Ferreira, um dos organizadores da Freundenfest, diz que o objetivo não é bater recorde de público, mas, sim, garantir a boa qualidade aos presentes.

“O evento precisa manter a essência. Quem vem para esta confraternização precisa ter um vínculo de amizade para formar um grupo. É um encontro de amigos, que, muitas vezes, não se veem com frequência”.

Um outro diferencial da Freundenfest é a valorização das cervejarias locais. Os estabelecimentos dão suporte às barracas. Já que estão ali, também comercializam bebidas.

Desta forma, as pessoas que não pertencem a grupos de amigos em barracas, como aquelas que vêm a Brusque para passear, podem entrar na festa e também ser atendidas. Assim, a Freundenfest recebe a todos.

