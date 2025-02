Amigos da família de criança que morreu atropelada em Brusque prestam homenagens: “trazia alegria e amor”

A pequena Mikaelly Eduarda Cardozo Machado, de 1 ano e 7 meses, morreu atropelada na tarde de sexta-feira, 31, em Brusque. A família dela é de Bombinhas e, no dia do acidente, a criança estava na cidade com a mãe e a irmã de 9 anos para passar alguns dias na casa de uma tia.

Em contato com a reportagem, amigos da família prestaram homenagens a Mikaelly. Uma amiga, que preferiu não se identificar, comentou que a pequena trazia “alegria e amor para todos”.

“Sabemos que nada vai confortar nossa dor, mas temos a certeza que temos um anjinho lá em cima olhando por nós. Mesmo tão pequena ela trazia alegria e amor para todos que estavam com ela. Descanse em paz nossa pequena Mikaelly! Continue irradiando o seu brilho lá no céu, iluminando todos os dias a vida de quem te amou profundamente!

Te amamos mais do que as palavras são capazes de expressar”.

Segundo apurado pelo jornal O Município, mãe também tinha a intenção de encontrar um emprego e se mudar para a cidade. Já o pai de Mikaelly estava em Bombinhas no dia da ocorrência.

Um amigo da família também lamentou o ocorrido. “Um dia Deus vai por ela nos braços dessa família novamente. Que os pais saibam que ela está em lugar melhor. Tenho orado por vocês. Mikaelly, que você seja no céu essa criança especial que eras aqui na terra. Que Deus amenize toda essa dor”.

Investigações em andamento

Conforme a polícia, o atropelamento ocorreu na rua Flávio Luz, no bairro Steffen. Inicialmente, o caso havia sido registrado pelos bombeiros na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro, pois os socorristas desconheciam o local exato do acidente.

A Polícia Civil detalha que a mãe da criança estendia roupas em frente à residência, que não possuía muro, quando a menina atravessou a rua sozinha. Naquele momento, um veículo que trafegava em baixa velocidade se aproximou e não conseguiu evitar a colisão.

O motorista prestou socorro imediato e levou a criança e a mãe até o quartel do Corpo de Bombeiros. No local, o bebê recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o inquérito busca esclarecer as circunstâncias do acidente e determinar a responsabilidade dos envolvidos. As investigações seguem em andamento.

Atendimento

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 14h30. De acordo com a corporação, a criança apresentava sinais graves de trauma, como otorragia (sangramento pelo ouvido), olhos de guaxinim (indicativo de fratura no crânio) e edema na região parietal esquerda da cabeça.

Ela foi atendida imediatamente pela equipe e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu. A mãe, em estado de choque, também precisou ser conduzida ao hospital.

