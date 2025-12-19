Amigos de empresária da Aradefe Malhas que faleceu nesta sexta-feira prestam homenagens: “foi uma grande mulher”

Amigos e conhecidos usaram as redes sociais para se despedir de Iolanda Vargas Staack, empresária que morreu na manhã desta sexta-feira, 19, aos 67 anos.

Iolanda era esposa de Ariberto Staack, conhecido como Beto, diretor da Aradefe Malhas. Ela construiu uma trajetória marcada pela atuação direta e contínua na empresa, onde trabalhou por cerca de 30 anos e teve participação ativa na consolidação do negócio.

Há aproximadamente dois anos, estava afastada das atividades para tratamento de um câncer no fígado.

Homenagens

Uma colaboradora destacou a importância de Iolanda para a empresa.

“Iolanda foi um dos principais alicerces da empresa desde sua consolidação. Para funcionários e colaboradores, teve papel decisivo na história da Aradefe, sendo reconhecida pela atuação próxima e pelo envolvimento diário na gestão”, disse.

Em publicações nas redes sociais, ex-colaboradores também prestaram homenagens. Uma ex-funcionária escreveu: “Trabalhei durante anos com ela. Foi uma grande mulher”.

Outra conhecida afirmou: “muita tristeza. Era uma empresária trabalhadora, que gerou muitos empregos. Que Deus conforte a família”.

CDL se manifesta

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) também manifestou pesar pela morte de Iolanda Vargas Staack.

Em nota, a entidade destacou a trajetória da empresária: “Ela teve atuação marcante na Aradefe Malhas, onde acompanhou de perto a consolidação e o crescimento da empresa ao longo de muitos anos. Aos familiares e amigos enlutados, externamos os mais sinceros sentimentos de toda a Diretoria, associados e colaboradores da CDL Brusque”.

O marido de Iolanda, Ariberto Staack, conhecido como Beto, foi ex-presidente da CDL Brusque nas gestões 2005-2007 e 2007-2009, e atualmente atua como conselheiro fiscal da entidade.

Aradefe emitiu nota

A empresa divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Iolanda. No comunicado, a Aradefe destacou o valor humano e profissional dela e a contribuição fundamental para a construção da empresa ao lado do marido.

“Foi uma pessoa de grande valor humano e profissional, que contribuiu de forma fundamental para a construção da empresa, deixando um legado de ética, dedicação e respeito, que permanecerá vivo em nossa história”.

Iolanda nasceu em Tijucas, mas foi registrada em Brusque. Ela deixa o marido, dois filhos e um neto.

O sepultamento ocorre nesta sexta-feira, 19, às 17h, no Cemitério Luterano do Centro, após velório na Capela do Centro.

