Amigos fazem arrecadação para custear velório de policial de Brusque que morreu em acidente no Oeste de SC

Familiares e amigos de Fernando Weigel criaram uma ação para ajudar a custear o velório do ex-policial militar de Brusque, seu filho e sua irmã, que morreram após um grave acidente no Oeste de Santa Catarina.

A ação está em nome do sargento da Polícia Militar Rafael Gomes Machado, colega de Weigel, que estava na corporação desde 2017.

Machado conta que Fernando era uma pessoa sensacional, querido por todos que o conhecia, e que sempre estava com um sorriso no rosto. Ele explica que a ação surgiu a partir da união dos policiais do Tático de Brusque, que atuavam com o cabo Weigel no dia a dia.

“Criamos essa conta exclusivamente para arrecadar os valores e repassar à família posteriormente. Toda ajuda será muito bem-vinda para a família”. A chave pix está em nome de Rafael Gomes Machado (CPF: 037.371.781-43) e direcionada ao banco digital do Mercado Pago.

E finaliza ressaltando que Weigel foi um excelente profissional e que sempre estava preparado. “Amava o que fazia e tinha a polícia no sangue. Nunca hesitava em combater o crime e estava sempre disposto a acabar com os maus elementos que surgiam em nossa cidade. Tivemos uma baixa inestimável, perdemos um grande amigo e junto com ele, seu filho e sua irmã. O que podemos fazer agora é prestar todo apoio possível à família que está sofrendo tanto com essa tragédia e daí surgiu a nossa iniciativa”, finaliza.

Leia também:

1. Brusquense celebra aniversário com acampamento na Serra catarinense

2. Ciclista morre em acidente na BR-101 durante madrugada, em Itapema

3. Inscrições de grupos para 19º Stadtplatzfest, em Guabiruba, encerram nesta quarta-feira

4. Adolescente atropelado por moto em Brusque recebe alta do hospital e terá dois meses de recuperação

5. Casal que nasceu no mesmo dia morre em São José horas após comemorar aniversário

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: