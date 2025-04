Amigos de mulher assassinada no Limeira, em Brusque, prestam homenagens: “vai fazer muita falta para nós”

Amigos se despediram nas redes sociais de Terezinha Soares Moreira, a mulher de 43 anos que foi assassinada por um homem no bairro Limeira, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 29. Ela sofreu quatro facadas pelo corpo.

A Polícia Militar de Brusque informou que o suspeito do crime foi preso em São Bento do Sul, após troca de informações entre os batalhões.

Segundo amigos, ele seria namorado da vítima. Ambos teriam se conhecido há cerca de um ano, em Brusque, mas não moravam juntos. Nas redes sociais, amigos levantaram a hipótese de que o crime tenha ocorrido após um período conturbado de término do relacionamento.

Homenagens

De acordo com uma publicação nas redes sociais, Tere, como era carinhosamente chamada, era uma pessoa alegre e cheia de vida. “Que a justiça seja feita”, escreveu uma amiga.

Em outro post, uma conhecida da vítima comentou: “Estou sem acreditar. A Tere sempre foi muito querida. Era uma pessoa maravilhosa. Meus sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração deles.”

“Uma mulher honesta, trabalhadora e extremamente amada. O coração doi em ver que foi mais um caso de feminicídio. Descanse em paz, Tere. Que a justiça seja feita”, disse uma segunda amiga nas redes sociais.

Thais Carolina de Oliveira Santos, de 27 anos, que conhecia Terezinha desde a infância, contou que frequentava a casa da família da vítima e que, desde então, cultivavam uma grande amizade. Ela lamentou profundamente a perda.

“A Tere vai fazer muita falta para nós e sempre será lembrada por todos como a pessoa alegre que era, com sua alegria contagiante. Obrigada por toda atenção, carinho e, principalmente, pelos ensinamentos que você deixou. Obrigada por tudo, minha amiga”.

Questionada sobre o relacionamento da vítima com o homem apontado como suspeito, Thais afirmou que não tem muito a dizer, apenas que a amiga aparentava estar feliz.

Caso

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava deitada em um sofá, apresentando quatro perfurações por arma branca — sendo três na região abdominal e uma no tórax.

Ela foi imobilizada em uma maca rígida e, ao ser colocada na ambulância, entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou as manobras de ressuscitação por aproximadamente 20 minutos.

A Polícia Militar auxiliou no trajeto até o hospital e, no meio do caminho, uma unidade do Samu prestou apoio ao resgate. Um enfermeiro socorrista entrou na ambulância e deu continuidade aos procedimentos. A mulher foi deixada no hospital ainda em parada cardiorrespiratória e faleceu na unidade.

*Colaboração: João Henrique Krieger

