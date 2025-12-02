Amin é um dos senadores que deve apoiar indicação de Messias ao STF

Voto para Messias

O portal Poder 360 diz que o advogado-geral da União, Jorge Messias, já tem o apoio de 11 dos 27 senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser aprovado com ministro “supremo”. Dentre eles, Esperidião Amin (PP-SC). Messias, que analistas políticos e jurídicos independentes dizem não ter bons predicados para o cargo, como reputação ilibada e notável conhecimento jurídico, precisa de mais três votos para ser aprovado.

Humano

Porque não é um qualquer que se salva dentre tantos mercenários no nosso futebol, o técnico jaraguense Filipe Luís, do Flamengo, emocionou muita gente ao dedicar a conquista do tetra na Copa Libertadores, sábado, em Lima, ao craque Pedro – que, lesionado, está afastado do time – e aos dez garotos da base mortos na concentração chamada Ninho do Urubu, em 2019, incluindo catarinenses Bernardo Pisetta e Vitor Isaias, de 14 e 15 anos, respectivamente.

Exemplo a seguir

Elogiável a atitude da modelo e apresentadora de TV blumenauense Mariana Weickert, de 43 anos, que, na quinta-feira, foi diagnosticada com câncer de pele, do tipo carcinoma basocelular, considerado o mais comum e de menor letalidade. Imediatamente decidiu compartilhar sua experiência em rede social, para acender um alerta.

Heroína da pátria

Nossa heroína maior, Anita Garibaldi, é uma das personagens da nova série “Como nascem os heróis”, da TV Brasil, que estreia dia 4, apresentada por Rita von Hunty. Todos os dez personagens estão inscritos nas páginas de aço do livro “Heróis da Pátria”, guardado no Panteão da Pátria, em Brasília. Serão dez episódios de aproximadamente 26 minutos.

Política de Estado 1

Na série de projetos do Executivo que o Legislativo estadual começa a dar encaminhamentos a partir de amanhã, está o que cria o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de SC. Propõe uma lei específica para o Procon, que atualmente funciona por meio de decreto, transformando-a em uma política de Estado, além de instituir um fundo estadual para financiar as ações de proteção ao consumidor.

Política de Estado 2

Outra política de Estado que começa a ganhar corpo é a voltada às pessoas com deficiência, que se estima que sejam 447 mil em SC, o equivalente a 6% da população. É no sentido de melhorar a qualidade de vida delas, a começar pelo fortalecimento dos conselhos municipais voltados a este segmento. Há 118, dos quais 80 efetivos, que mal se sustentam. Uma proposta em discussão é a criação de um fundo específico que garanta recursos para investir em políticas públicas de qualidade.

Reflexão em grupo

Em iniciativa incomum, a partir de janeiro, detentos condenados por feminicídio ou tentativa do crime na Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul, em Curitibanos, vão fazer parte do primeiro grupo reflexivo dentro de unidades prisionais de SC. O projeto está na fase de triagem e será formado por dez detentos. Os encontros terão periodicidade quinzenal e totalizarão entre dez e 12 reuniões. A atividade utiliza uma metodologia ativa, que incentiva os participantes a compartilhar experiências, ouvir os outros e refletir sobre suas próprias atitudes.

Eleição na Univali

Ao contrário das universidades públicas, as eleições para reitoria das instituições particulares em SC têm sido muito tranquilas. Como será da Universidade do Vale do Itajai (Univali), amanhã, em que o atual vice-reitor, professor Rogério Corrêa, é candidato único ao cargo.

Os Bolsonaros e SC 1

O Globo não perde oportunidade de bater nos Bolsonaros. Newsletter semanal do seu editor de Política, Thiago Prado, mostra a dificuldade de Carlos Bolsonaro ser aceito como candidato ao Senado por SC. Diz que a família Bolsonaro tem certeza que SC e seus 8,1 milhões de habitantes aceitarão tudo o que ela mandar baseada em dois números: em 2022, o ex-presidente teve 69% dos votos no Estado contra Lula. Dois anos depois, Balneário Camboriú, de 139 mil habitantes, consagrou Jair Renan, seu quarto filho na política, como o vereador mais votado da cidade.

Os Bolsonaros e SC 2

Acrescenta que, assim como Carlos, o jovem de 27 anos, também vem sendo rejeitado pela classe política local. Em agosto, o presidente da Câmara de Vereadores do município, Marcos Kurtz, o chamou de “Tiririca de Balneário Camboriú” após uma discussão no plenário. Em setembro, foi a vez da prefeita Juliana Pavan (PSD) dizer que ele precisava “ler mais”. Jair Renan virou chacota na cidade no segundo semestre após gravar um vídeo e utilizar erradamente a palavra “cidadões” ao se referir ao plural de “cidadão”.