Amin nega voto favorável à indicação de Messias ao STF

Contra Messias

O senador Esperidião Amin (PP-SC) esclarece: os jornalistas do portal Poder 360, que criaram a informação de que ele apoiará a indicação do advogado geral da União, Jorge Messias, para ministro do Supremo Tribunal Federal, não procede. Votará contra. Cobrou dos jornalistas do portal a correção da informação, já feita.

Atletas “importados”

Uma discussão de décadas no mundo do esporte amador de SC deverá ser decidida por estes dias na Assembleia Legislativa. Isto porque projeto do deputado Mauro De Nadal (MDB) veda a participação de atletas de entidades esportivas de fora do estado em competições organizadas pela Fesporte. A prática acontece muito nos Jogos Abertos de SC, em que atletas são pagos por prefeituras para participarem da competição, não raro em detrimento dos do próprio município.

Lá e cá

Enquanto indicações de Lula para várias agências reguladoras passam necessariamente por interesseiro e suspeitoso crivo político-partidário, em SC tudo é mais tranquilo. O governador Jorginho Mello encaminhou para o Legislativo a indicação de João Carlos Grando para recondução à presidência da Agência de Regulação de Serviços Público (Aresc).

Cheiro ruim

A Prefeitura de Bombinhas, que voltou a cobrar de quem visita a cidade a famigerada taxa de preservação ambiental, recebeu prazo de cinco dias do Tribunal de Contas do Estado para encaminhar informações detalhadas sobre contrato de concessão firmado para serviços de abastecimento de água e esgoto, no valor de R$ 1 bilhão. É mais de três vezes seu orçamento deste ano, de R$ 304 milhões. Suspeita-se de descumprimento contratual e falta de transparência.

Saúde mental

Em seminário sobre o adoecimento mental entre profissionais da saúde em SC, em Florianópolis, anteontem, o Conselho Regional de Psicologia (CRP-SC), informou que, no ano de 2024, o estado ocupou o quarto lugar no país em números absolutos de afastamentos do trabalho por questões relacionadas à saúde mental.

Modelo híbrido

SC fecha o ano com 18 escolas cívico-militares em funcionamento. Outras três serão implantadas para abrirem no início de 2026, em parceria com o governo do Estado. Como se sabe, o governo Lula fechou um programa que estimulava este modelo. Desde então, em SC, ele tem apoio do governo estadual e de prefeituras.

Lider em vendas

Levantamento da plataforma DWV, que monitora lançamentos e transações em tempo real, aponta que últimos 90 dias seis cidades brasileiras se destacaram pela velocidade de vendas de imóveis residenciais. O topo do ranking ficou com Porto Belo, que registrou 1.058 unidades comercializadas no período, à frente de Itapema (728), Itajaí (628), Curitiba (587), Balneário Camboriú (192) e João Pessoa, capital da Paraíba (156).

Carro sustentável 1

Três meses após o lançamento do programa Carro Sustentável, a procura por veículos nos modelos e versões contemplados pela iniciativa do Governo Federal cresceu 10% em SC, aponta levantamento do Webmotors Autoinsights, que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. O Fiat Argo, nas versões contempladas pelo programa, foi o modelo que observou maior crescimento de buscas e visitas no Estado, com alta de 62% no acumulado dos três meses do programa.

Caro sustentável 2

O programa Carro Sustentável é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que garante IPI Zero para automóveis mais econômicos, sustentáveis e com fabricação no Brasil. Para se enquadrar na versão os veículos devem atender a quatro critérios: níveis de emissão de CO₂, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto.

Etarismo

Idoso para quê?! Este é o título de um dos capítulos do inédito livro “Sergio Gargioni: meio século de docência e engenhosidade”, sobre o engenheiro e professor da Ufsc que atingiu o ápice da carreira após os 60 anos. Depois desta idade, ele presidiu a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Mesmo tendo se aposentado aos 75 anos, segue até hoje como professor voluntário do Departamento de Engenharia Mecânica, além de ter trabalho remunerado como consultor do Unisenai. O lançamento do livro, da Editora Lagoa, será dia 11, na Ufsc.