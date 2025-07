Amores Materialistas: nova comédia romântica chega aos cinemas de Brusque

A comédia romântica Amores Materialistas chega aos cinemas de Brusque nesta semana. Há sessões dubladas e legendadas, no Cine Gracher do shopping e da Havan.

A trama gira em torno de Lucy (Dakota Johnson), uma casamenteira que se vê no centro de um triângulo amoroso inesperado.

Embora ainda tenha sentimentos por John (Chris Evans), um garçom que sonha em ser ator, ela inicia um romance com Harry (Pedro Pascal), um homem rico e irmão do noivo de um casal que ela uniu com sucesso.

Harry parece o par ideal, mas um reencontro com John em uma noite faz Lucy repensar seus sentimentos e confrontar o peso do passado.

CINE GRACHER 1

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 15h

SMURFS

Dublado / 18h

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Dublado / 20h15

Legendado / 20h15 (somente nos dias 31/07, 03 e 06/08)

CINE GRACHER 2

SMURFS

Dublado / 15h30

O RITUAL

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (somente no dia 03/08)

CINE GRACHER 3

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Dublado / 15h

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Dublado / 18h

AMORES MATERIALISTAS

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 01 e 05/08)

CINE GRACHER HAVAN 1

SMURFS

Dublado / 15h

SUPERMAN

Dublado / 17h

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Dublado / 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 01 e 05/08)

CINE GRACHER HAVAN 2

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 15h

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Dublado / 17h30

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

LILO & STITCH

Dublado / 15h15

AMORES MATERIALISTAS

Dublado / 17h30 e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 31/07, 03 e 06/08)

