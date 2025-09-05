Ampebr celebra 35 anos de fundação e recebe evento inédito em Brusque

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) completa 35 anos de atuação nesta sexta-feira, 5. Fundada em 1990, a entidade irá comemorar a data com a realização, em Brusque, do Enconampe, evento inédito no município.

Nos dias 12 e 13 de setembro, a Ampebr recebe pela primeira vez o Congresso Catarinense de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual (Enconampe). Promovido pela Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc), o evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo, divulgar ações em defesa do pequeno empresário e promover integração, conhecimento e networking entre os participantes.

“Vai ser uma edição muito especial para nós, vamos receber o Enconampe pela primeira vez em nossa cidade e teremos a honra de comemorar os 35 anos da Ampebr juntamente com as 35 Ampe’s de toda Santa Catarina e claro com nossos associados. Vai ser uma grande festividade”, comenta o presidente da Ampebr, Mauro Schoening.

História

A entidade foi criada com o objetivo de unir os empresários do segmento têxtil que vivenciavam o auge da pronta-entrega na cidade com as confecções da rua Azambuja. A Ampebr teve como primeiro presidente o empresário Carlos Hildebrand.

Com o passar do tempo, a associação foi se fortalecendo e ajudando os empresários a enfrentar os desafios que surgiam. Do auge da rua Azambuja até o declínio, o suporte da entidade foi necessário para ultrapassar o momento de grave crise do setor.

Sua maior marca é a Pronegócio, rodada de confecção que reúne fabricantes e compradores em Brusque, que recentemente ultrapassou a marca de 70 edições realizadas.

A instituição, além do apoio às microempresas, ainda mantém a Escola de Costura, curso gratuito que é oferecido na sede da entidade, com o objetivo de qualificar mulheres e homens para suprir a demanda do setor têxtil por profissionais de costura.

Outra ação que a Ampebr realiza é a Corra por Elas, corrida solidária que, desde 2019, contribui com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

Mauro Schoening destaca que há novidades a caminho. Ainda está em fase de testes a criação de uma plataforma digital de e-commerce da Ampebr, que será lançada no começo de 2026.

“Praticamente 70 empresas associadas à Ampebr vão estar inseridas nesse e-commerce, que vai ser uma plataforma que a gente vai disponibilizar para o Brasil todo. Então, essa é uma novidade que a gente está implantando para passar para a parte digital também, para a parte de vendas on-line”, explica Mauro Schoening.

“Como presidente, fico muito feliz em fazer parte de mais um ano da nossa entidade que é fundamental para Brusque, porque ao longo desses 35 anos a Ampebr cresceu muito, mostrou muito da mão de obra que a nossa associação vem fazendo. Estou muito satisfeito em manter o pronegócio também”, finaliza.

