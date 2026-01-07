Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

Evento acontece de 13 a 16 de janeiro e apresenta a coleção Inverno 2026

Neste mês de janeiro, a Associanção das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) promove a 73ª Pronegócio. Realizada no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, entre os dias 13 a 16, a edição apresenta peças da coleção Inverno 2026.

A entidade projeta receber mais de 650 compradores de todo o Brasil, para negociar com os cerca de 150 fornecedores catarinenses.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, afirma que a expectativa para esta edição da Pronegócio é positiva, com crescimento semelhante às últimas rodadas.

“O último inverno foi longo e com baixas temperaturas, o que fez com que as lojas vendessem praticamente 100% de seus estoques. Além disso, a Preview de Inverno realizada em novembro foi um sucesso, com cerca de 12 compradores que já fizeram compras antecipadas para reposição”, destacou.

Aumento do número de compradores

Segundo Mauro, esta edição deve contar com cerca de 40% mais compradores do que a Rodada equivalente passada.

“A nossa entidade realizou alguns investimentos para aprimorar ainda mais a Pronegócio e uma delas foi o tráfego pago, que contribuiu para um aumento no número de novos compradores vindos de todo o Brasil. Além disso, realizamos uma contratação para o setor comercial, que passou por uma consultoria e otimizou o trabalho da equipe”, contou. 

Ele ressalta que a rede hoteleira está com 100% das vagas ocupadas desde o início de dezembro. “Um mês antes da Rodada, os hotéis já estavam praticamente esgotados e, devido ao aumento de compradores, conseguimos cerca de 70 apartamentos em dois hotéis parceiros para acomodar mais participantes”, afirmou.

Desfile

O tradicional desfile da 73ª Pronegócio será realizado na quarta-feira, 14 de janeiro, na Sociedade Santos Dumont. Na passarela, serão apresentados quatro looks da coleção Inverno, de 25 empresas fabricantes participantes do evento, nos segmentos feminino, masculino e infantil. O objetivo do desfile é fazer com que os compradores consigam visualizar melhor as peças e também fomentar as vendas.

