Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque
Evento acontece de 13 a 16 de janeiro e apresenta a coleção Inverno 2026
Evento acontece de 13 a 16 de janeiro e apresenta a coleção Inverno 2026
Neste mês de janeiro, a Associanção das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) promove a 73ª Pronegócio. Realizada no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, entre os dias 13 a 16, a edição apresenta peças da coleção Inverno 2026.
A entidade projeta receber mais de 650 compradores de todo o Brasil, para negociar com os cerca de 150 fornecedores catarinenses.
Leia também:
1. Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026
2. Homem que perturbou fiéis na matriz de Brusque é localizado e será internado
3. Acesso ao comércio da Primeiro de Maio segue permitido após bloqueio da avenida; entenda situação
4. Calor retorna a Brusque nesta semana com risco de trovoadas
5. Saiba onde assistir à Chapecoense x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: