Ampliação, venda de chope e eventos: confira os planos da Cocersul para o parque Leopoldo Moritz em Brusque

A Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul), de Brusque, venceu o processo licitatório e vai administrar o parque Leopoldo Moritz, conhecido como Caixa d’Água, pelos próximos dez anos, com possibilidade de renovação para mais dez. A assinatura do contrato acontecerá apenas na próxima semana. O primeiro passo será realizar uma manutenção no espaço.

O investimento privado total para aquisição temporária do parque era de no mínimo R$ 60 mil, com valor inicial de entrada de R$ 500. A Cocersul ofereceu R$ 66 mil, enquanto as outras três empresas interessadas deram o lance mínimo. A cooperativa é responsável pelo Festival da Cerveja Artesanal do Alto Vale, o Bierfest em Brusque.

Cicero Klas, presidente da Cocersul, afirma que a cooperativa não pretende, nesta primeira etapa, deixar o parque fechado por muitos dias. Uma das regras do projeto é o funcionamento diário do parque das 7h às 19h, como acontece atualmente, além da manutenção da gratuidade na entrada.

Entre o período dos próximos 90 a 120 dias, a Cocersul irá elaborar um projeto de ampliação, com criação de novos espaços e reformas. A empresa ainda trabalha com esboços do que pode fazer no parque e não tem os valores definidos.

“O primeiro passo é tomar posse do parque. Depois ir lá e manter ele aberto durante a manutenção e, assim, começar a fazer um estudo sobre o que a gente pode fazer. O contrato prevê uma série de formas de operação com publicidade, eventos e food trucks. Vamos avaliar a melhor forma de torná-lo um local para o cidadão brusquense”, diz.

Venda de chope e mini fazenda

A lanchonete do parque será reformada. Cícero afirma que, a princípio, ela voltará a funcionar com as cervejarias nas vendas de chope, água, refrigerante e também alimentos rápidos.

Outra questão que será analisada pela cooperativa é a presença de animais. Quando o parque era cuidado por José Valmor Vogel, o local continha galinhas, coelhos e porquinhos da Índia. Após a prefeitura assumir a responsabilidade, Valmor levou junto os bichos.

Cícero afirma que a Cocersul verificou a necessidade de recuperação da lagoa. Há possibilidade de parcerias com o parque Zoobotânico e Unifebe para definir algum uso para a estrutura. Porém, a cooperativa não pretende adotar o mesmo modelo de Valmor. Atualmente, a lagoa conta com peixes e tartarugas.

“Com essas parcerias podemos deixar o local com informações da fauna para o público. Tudo depende do fluxo de pessoas e da viabilidade econômica de toda essa estrutura. Por hora, não haverá nada nesse sentido”, finaliza.

