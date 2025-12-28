Amve cobra soluções da Celesc para falta de energia constante no Médio Vale

A Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) cobra das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e do governo do estado imediata solução às interrupções no fornecimento de energia elétrica registradas nas últimas semanas.

No documento enviado às respectivas instituições, a Amve expressou preocupação dos prefeitos do Vale Europeu com a recorrência de falhas prolongadas no serviço, agravadas por temporais que atingiram a região no período de final de ano.

Nós últimos dias, alguns municípios da Amve já registraram interrupções no fornecimento de energia elétrica que deixaram bairros sem atendimento por até 48 horas.

A situação voltou a se repetir na noite do último sábado, 27, quando novas quedas foram registradas e o restabelecimento do serviço ocorreu quase 12 horas depois.

Presidente da Amve e prefeito de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva (PL), afirma que mesmo diante da gravidade do cenário, não houve ainda resposta da Celesc, seja por meio dos canais de atendimento convencionais, seja por contato direto com a gestão regional.

“Em diversos momentos, os próprios sistemas de abertura de protocolo apresentaram instabilidade ou indisponibilidade, impossibilitando o registro formal das ocorrências”, diz o presidente.

No ofício encaminhado à Celesc e ao governo do estado, a Amve reconhece os desafios impostos por eventos climáticos. No entanto, reivindica da Celesc planejamento adequado, capacidade de resposta compatível com a complexidade da região e comunicação institucional transparente.

O documento ressalta também que a ausência prolongada de energia elétrica impacta diretamente serviços essenciais, tais como unidades de saúde, sistemas de abastecimento de água, segurança pública, atividades industriais, comércio e turismo, ampliando de forma significativa os prejuízos sociais e econômicos nos municípios afetados.

Outro ponto central do ofício é a falta de retorno por parte da gestão regional da Celesc, mesmo diante de reiteradas tentativas de contato por prefeitos e equipes técnicas municipais.

“Pedimos esclarecimentos formais sobre as medidas adotadas pela concessionária, a apresentação de um plano de ação para prevenir novas ocorrências e a revisão dos procedimentos administrativos e operacionais da Regional de Blumenau”, afirma o presidente da Amve.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

