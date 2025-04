Análise: ex-candidato a prefeito de Brusque mira extrema-direita e usa redes sociais como aliada

O ex-procurador-geral Danilo Visconti (sem partido), que concorreu a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, aparece frequentemente nas redes sociais debatendo assuntos nacionais. Em geral, ele faz ataques à esquerda, em clara aproximação à extrema-direita. Atualmente, Danilo está sem partido, apesar de estar próximo ao PL do prefeito André Vechi.

Ele é vice-presidente estadual do Foro do Brasil e tem ligação com o ex-presidenciável Padre Kelmon (PL). Em publicações no Instagram, faz posts colaborativos com perfis como “Fora, Lula”, “Somos Bolsonaro”, “Direita Brasil News”, “Michelle Senadora” e “Bolsonaro, Livre”. Além disso, deixa à mostra a bandeira do Império do Brasil. As publicações atingem mais de 1 mil curtidas. Ele soma 10 mil seguidores no Instagram.

Em recente visita a Brusque, ao lado de Danilo, Padre Kelmon definiu o Foro do Brasil como um movimento “cristocêntrico”, e fez duras críticas à esquerda. Trata-se de uma contraposição ao Foro de São Paulo (FSP), grupo que reúne a extrema-esquerda da América Latina.

No fim de semana, Danilo foi de carro até São Paulo participar do ato pró-anistia aos presos do 8 de Janeiro na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava na mobilização, que reuniu também sete governadores: Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Wilson Lima (União-AM), Ratinho Junior (PSD-PR) e Mauro Mendes (União-MT).

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: