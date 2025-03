Análise: Governo André Vechi encontra em Paulinho Sestrem figura de liderança que antes não achava

O líder do governo na Câmara de Brusque, Paulinho Sestrem (PL), vem desempenhando a função com firmeza. Vereador combativo, entrou em embates para defender o governo do prefeito André Vechi (PL). O mais recente foi com Bete Eccel (PT), sobre a falta de profissionais nas unidades educacionais do município.

No ano passado e retrasado, o governo teve dificuldade para encontrar uma figura de liderança. Rick Zanata (Novo) deixou a função após romper a relação política com Vechi no começo de 2024 e relatou não se sentir “alinhado ao grupo”.

Depois, Valdir Hinselmann (PL) liderou a base até o término da legislatura, mas não tinha a característica combativa que Paulinho apresenta. Se o governo buscava um vereador para defender as “causas governistas” ativamente, parece ter encontrado o perfil que interessava.

