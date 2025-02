Análise: Sem interessados, pacote de concessões do governo André Vechi começa mal

O pacote de concessões do governo André Vechi (PL) iniciou mal. Após o edital de permuta do Albergue e Centro Pop fracassar sem interessados, a administração agora está com dificuldades para conceder o parque Leopoldo Moritz à iniciativa privada e ampliou o prazo para envio de propostas. Empresas visitaram o parque, mas, até o momento, nenhuma formalizou interesse na aquisição temporária do espaço.

O prefeito André Vechi é defensor veemente das parcerias com a iniciativa privada. Após reforma administrativa, criou a Secretaria de Parcerias, Concessões e Convênios para ficar responsável pela condução deste processo. O interesse é tanto que Vechi nomeou José Henrique Nascimento, seu braço-direito, como secretário da nova pasta.

Questionado sobre a falta de interessados em dois projetos de parcerias entre prefeitura e setor privado, José Henrique entende que o governo precisa trabalhar em duas linhas para fazer com que os olhos dos empreendedores se voltem às oportunidades oferecidas pela prefeitura: diálogo e divulgação.

“Na minha leitura, temos que facilitar ainda mais, conversar de maneira mais aberta e dinâmica, abrir esses editais e explicar a simplicidade deles. Cabe a nós desenhar como essas iniciativas são positivas em termos de negócios aos empresários, enquanto do lado do governo diminuímos gastos”, avalia.

Daqui duas semanas, o secretário José Henrique e o prefeito André Vechi devem participar de um evento na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, para tratar das oportunidades do município para negócios com a iniciativa privada. O foco será a concessão do esgotamento sanitário, mas o pacote de concessões como todo também será apresentado, das menores às maiores parcerias.

