O Anápolis só não vive um momento perfeito porque o título estadual escapou no jogo de volta da final: após vitória por 2 a 0 em casa, perdeu por 3 a 0 para o Vila Nova em Goiânia. O troféu não veio, 60 anos após a última conquista.

Ainda assim, o Galo da Comarca obteve o título de campeão do interior e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026. O goleiro Paulo Henrique, o lateral-direito Fábio, o volante Samuel Michels, o meia Ariel e o atacante Igor Cássio integraram a seleção do Campeonato Goiano. O atacante Kadu foi eleito a revelação.

Merece destaque o técnico Ângelo Luiz, de 53 anos. Passou a maior parte da carreira como preparador físico e auxiliar-técnico, e assumiu o comando do Anápolis em meio à Série D. Conquistou o acesso, levou o Anápolis à final do Goiano e foi eleito o melhor técnico do estadual.

Às vésperas da Série C, o Anápolis tem tudo para sonhar com uma boa campanha. Em 17 jogos, tem nove vitórias, cinco empates e três derrotas, incluindo triunfo sobre o Atlético-GO. Os resultados negativos foram justamente diante dos três grandes do estado: Goiás, Atlético-GO e Vila Nova, todos na Série B do Brasileiro.

Igor Cássio: artilheiro do Campeonato Goiano, com seis gols em 15 jogos. Iniciou a carreira no Botafogo e já passou pelo Anápolis também entre 2022 e 2023.



Fábio: em seu retorno ao Anápolis, o lateral-direito é titular absoluto e acumula dois gols no estadual.



Paulo Henrique: foi o goleiro com mais jogos no Campeonato Goiano, eleito o melhor goleiro da competição. Fechou o campeonato sem sofrer gols em cinco das 16 partidas.

Chegaram: Ravel (goleiro – Mixto-MT), Rafael Verrone (lateral-esquerdo – Santo André-SP), João Borim (volante – Operário VG), Douglas Santos (atacante – Grêmio Prudente-SP), Natan Bahia (atacante – Primavera-MT), Denner (meia – Noroeste-SP), Ezequiel (atacante – Amazonas) e Rafinha (volante – Inhumas-GO)

Saíram: Ariel (meia – Atlético-GO) e Marcão (atacante – FC Cascavel-PR)



Anápolis Futebol Clube

Anápolis (GO)

Fundação: 1º de maio de 1946

Estádio: Jonas Duarte (municipal) – 25.000 lugares

Presidente: José Paulo Tinazo

Técnico: Ângelo Luiz

Material esportivo: Kelme

Principais títulos: 1 estadual (1965)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Goiano: 2º (perdeu a final para o Vila Nova)

Ex-Brusque: Pepê

Foto: Matheus Lagoa é um dos remanescentes do acesso | Mateus Dutra/Anápolis FC

