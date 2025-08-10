Anápolis x Brusque

Anápolis x Brusque

Anápolis: Paulo Henrique. Fábio, Lucão, Rafael Costa, Rafael Verrone; João Vorim, Samuel Michels; Fernandinho, Kaique, Jefinho; Celeri.

Técnico: Gabardo Júnior

Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo; Guilherme Pira, Diego Mathias, Adrianinho; Olávio.

Técnico: Bernardo Franco

Reservas do Anápolis: Ravel, Márcio Defendi, Victor, Tatá, Vinícius, Guilherme, Spaniol, Luan Sales, Igor Cássio, Rafael Mineiro, Rafinha e Cardoso.

Reservas do Brusque: André Luiz, Caio Gomes, Maurício, Ítalo, Thomaz, Robinho, Luizão, Luizinho, João Veras e Neto.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.

Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página

A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.

↓



↑

Anápolis x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

16ª rodada

Estádio Jonas Duarte, Anápolis (GO)

Trio de arbitragem (AM): Antonio Carlos Pequeno Frutuoso apita a partida, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso.

Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO).

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros:

