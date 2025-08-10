Anápolis x Brusque: acompanhe o jogo da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 16h30 em Anápolis (GO)
Anápolis x Brusque
Anápolis: Paulo Henrique. Fábio, Lucão, Rafael Costa, Rafael Verrone; João Vorim, Samuel Michels; Fernandinho, Kaique, Jefinho; Celeri.
Técnico: Gabardo Júnior
Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo; Guilherme Pira, Diego Mathias, Adrianinho; Olávio.
Técnico: Bernardo Franco
Reservas do Anápolis: Ravel, Márcio Defendi, Victor, Tatá, Vinícius, Guilherme, Spaniol, Luan Sales, Igor Cássio, Rafael Mineiro, Rafinha e Cardoso.
Reservas do Brusque: André Luiz, Caio Gomes, Maurício, Ítalo, Thomaz, Robinho, Luizão, Luizinho, João Veras e Neto.
Campeonato Brasileiro – Série C
16ª rodada
Estádio Jonas Duarte, Anápolis (GO)
Trio de arbitragem (AM): Antonio Carlos Pequeno Frutuoso apita a partida, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso.
Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO).
