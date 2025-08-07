O confronto Anápolis x Brusque começa às 16h30 deste domingo, 10, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). É um jogo válido pela 16ª rodada do Brasileiro Série C.



A partida tem transmissão no canal SportyNet +2, do antigo Nosso Futebol. O canal SportyNet costuma estar incluso em alguns pacotes de TV por assinatura. Os canais +, +2 e +3 são acessíveis por meio de pacote adicional.

Na Claro TV, há os canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD e 717, 718 e 719 HD. É possível assistir também plataforma Claro TV+.

Pela Sky, os canais SportyNet são 202 SD e 602 HD, além dos 220, 221 e 222 SD e 620, 621 e 622 HD. É possível assistir também plataforma Sky+.

Na ItTV, o SportyNet está disponível no canal 304, e os canais + são 300, 301 e 302.

Anápolis x Brusque em tempo real

Acompanhe Anápolis x Brusque pelo Brasileiro Série C, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

