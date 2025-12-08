Anatel revela quais os percentuais de eficiência das principais operadoras de telefonia em Brusque

Números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que há bons índices de operação da Claro, TIM e Vivo em Brusque. Os dados foram repassados à Câmara, em resposta a um pedido de informação. O relatório é de 4 de novembro.

Todos os números apontam que as empresas de telecomunicações atingem os padrões percentuais de eficiência da agência reguladora. No relatório da Anatel, constam resultados de 12 meses, sendo agosto de 2025 o mais recente.

“Os resultados se mostram satisfatórios para o município, na medida em que atingem as referências estabelecidas na integralidade do período avaliado”, analisa a Anatel, no documento.

A agência reconhece que podem ocorrer falhas na prestação do serviço, como ausência de sinal temporário ou até interrupção total. A Anatel atribui os problemas a questões climáticas, acidentes, vandalismo e falhas nos equipamentos.

“A maior parte dos eventos de interrupção no Brasil tem origem nos elementos de rede, embora falhas por motivos diversos, a exemplo de acidentes, furtos ou vandalismos, também se mostrem relevantes”, considera.

Não existe um limite de interrupções que podem acontecer em meio à prestação do serviço. No entanto, as empresas precisam comunicar os clientes e registrar as falhas, para que os consumidores prejudicados recebam ressarcimento proporcional ao período de indisponibilidade.

Dados da Anatel de agosto de 2025

Desempenho das conexões por chamada de voz

Vivo: 99,82%

Claro: 99,80%

TIM: 99,74%

Valor de referência: maior ou igual a 95%

Desempenho das quedas das chamadas de voz

Claro: 0,05%

Vivo: 0,06%

TIM: 0,16%

Valor de referência: menor ou igual a 3%

Desempenho das conexões de dados

Claro: 99,92%

TIM: 99,85%

Vivo: 99,83%

Valor de referência: maior ou igual a 95%

Desempenho da velocidade de download

Claro: 96,98%

Vivo: 87,69%

TIM: 85,94%

Valor de referência: maior ou igual a 60% (2024)

Desempenho do tempo de transmissão de dados

Claro: 96,11%

Vivo: 95,68%

TIM: 91,43%

Valor de referência: maior ou igual a 65%

Desempenho de evitar perdas de dados

Claro: 99,88%

TIM: 97,91%

Vivo: 92,97%

Valor de referência: maior ou igual a 65%

