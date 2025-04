O brusquense André Baran, atual número 3 do mundo, foi o vice-campeão do BT400 de Balneário Camboriú, torneio internacional de beach tennis realizado de terça-feira, 25, a domingo, 30. Ao lado do italiano Michele Cappelletti, o revés na final foi diante por 6-1 e 6-0 diante da atual dupla número 1 do mundo: o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto.

Após vitórias nas três primeiras fases, Baran e Cappelletti tiveram uma semifinal muito dura com os brasileiros Giovanni Cariani e Daniel Mola. Ainda assim, conseguiram vencer em parciais de 7-5, 6-7 e 5-10 para chegar a mais uma final.

Este foi o terceiro torneio do circuito mundial na atual temporada e o terceiro vice de Baran. O número 1 do Brasil, lamenta não ter conquistado o troféu, mas promete trabalho redobrado na sequência. mas o trabalho será redobrado para que venha enfim o primeiro trofeu do ano.

“Infelizmente as coisas não deram certo para a gente nessa final, nossos adversários estiveram em um nível superior e mereceram a vitória. Mas a gente valoriza muito a nossa campanha, são três finais em três torneios até agora, e com certeza o título virá no momento certo.”

“Foi uma experiência muito positiva poder jogar no meu estado natal perto da família e amigos, e sou muito grato por todo o apoio ao longo desses dias”, relata Baran, que é atleta do Praia Clube, de Uberlândia (MG) e tem parceria com Havan, Grupo Urca, Oakley, Kona, DaColônia, Café Cajubá e Alto Giro.

É já em abril a oportunidade para Baran conquistar seu primeiro troféu em 2024, com o BT400 do Rio de Janeiro. O torneio tem as finais previstas para este sábado, 5 e distribuirá 400 pontos no ranking mundial à dupla campeã, além de uma premiação de 35 mil dólares. Baran já venceu a competição 2024.

“É mais uma oportunidade que temos de evoluir e fazer mais uma final. Precisamos estar no nosso melhor nível para fazer uma grande competição e, quem sabe, alcançar o primeiro título do ano, que para nós seria algo muito especial. Fomos campeões no Rio no ano passado e esse ano esperamos repetir esse feito”, completou.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: