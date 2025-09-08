André Baran é vice-campeão mundial de beach tennis em dupla 100% brasileira

O brusquense André Baran foi vice-campeão mundial de beach tennis neste domingo, 7, ao lado de Felipe Loch. Foi a primeira vez que uma dupla totalmente brasileira chegou à final do Campeonato Mundial da modalidade. A derrota na final foi para o francês Nicolas Gianotti e para o italiano Mattia Spoto por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-3.

Esta foi a segunda final consecutiva de André Baran no Mundial, após ter conquistado o título em 2024 ao lado do italiano Michele Cappelletti. As duas competições foram realizadas na comuna de Cesenático, na Emília-Romanha, no norte da Itália.

“Estamos muito orgulhosos da nossa trajetória e do resultado obtido neste Mundial aqui na Itália. Entregamos o nosso máximo dentro de quadra, superamos inúmeras adversidades e graças a Deus conseguimos chegar à final. Para nós é um orgulho muito grande poder colocar o nome do nosso país em destaque e pela primeira vez representar a nossa nação em uma final de Mundial”, afirmou Baran, que é atleta do Praia Clube, de Uberlândia (MG).

Baran ocupa atualmente o quarto lugar no ranking mundial e volta ao Brasil. A viagem do vice-campeonato mundial teve também a conquista do BT200 da Cervia, na mesma região da Itália.

“Foi, sem dúvidas, um período muito proveitoso aqui na Itália, com duas grandes competições e dois excelentes resultados. Usamos a estratégia de usar o BT200 de Cervia como preparação para o Mundial e foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. Conquistamos o título e chegamos em Cesenatico com muita confiança para fazer um grande torneio e chegar à final”, completa.

O Campeonato Mundial de Beach Tennis foi realizado de 3 a 7 de setembro. André Baran e Felipe Loch passaram por quatro fases até chegar à final.

