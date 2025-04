André Baran vence melhor dupla do mundo e conquista título internacional no beach tennis

O brusquense André Baran e o italiano Michele Cappelletti venceram, na noite deste sábado, 19, o ITF BT 400 de Feira de Santana (BA), um dos maiores torneios do mundo de beach tennis. A vitória rendeu à dupla o troféu da competição, além de 35 mil dólares em premiação total e 470 pontos no ranking mundial.



Na final, Baran e Cappelletti superaram ninguém menos que a dupla número 1 do mundo: o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto. Em um jogo equilibrado, os atuais campeões mundiais venceram por 5/7, 6/4 e 10/4, encerrando uma sequência de títulos dos adversários e quebrando um jejum pessoal: haviam perdido as últimas quatro finais contra a dupla rival, duas delas em 2025.

Com o resultado, Cappelletti se isolou ainda mais como o maior vencedor da história do beach tennis, somando agora 89 títulos, enquanto Baran celebra o 39º troféu da carreira.

“Estou muito feliz com esse resultado. Voltamos a vencer sem perder a essência de competir e lutar. Isso é o esporte”, declarou Baran. Cappelletti também destacou a importância do triunfo: “Para vencer essa dupla, tivemos que estar em 300%. Conversamos, ajustamos nossas diferenças e mostramos que seguimos fortes. Eles são incríveis, por isso essa vitória tem um sabor especial”.

O ITF BT 400 de Feira de Santana é chancelado pela Federação Bahiana de Tênis, pela Confederação Brasileira de Tênis e pela Federação Internacional de Tênis.