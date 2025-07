André Gohr conquista bronze no Brasileiro de Ciclismo de Estrada

O ciclista brusquense André Gohr conquistou o terceiro lugar na prova de resistência do Campeonato Brasileiro de Estrada, disputada na manhã deste sábado, 5, na rodovia Anchieta, em São Paulo (SP). Os 146,8 quilômetros foram percorridos pelo brusquense em 3h12min16, 943 milésimos de segundo atrás do vencedor, Otávio Augusto Gonzeli.

A largada foi dada na rodovia Anchieta, na altura de Sacomã, chegando até um ponto de retorno na Interligação Planalto, perto do alto da Serra. Gohr, membro da Taubaté Cycling Team-SP, ficou a 148 milésimos do segundo colocado, Cainã Guimarães de Oliveira. Ao todo, 92 ciclistas finalizaram as duas voltas do circuito.

A medalha foi um final feliz para o brusquense, que havia sofrido um revés no dia anterior no contrarrelógio, prova da qual já foi campeão brasileiro. Após uma queda no reconhecimento da pista, o ciclista terminou no oitavo lugar entre os 21 competidores que iniciaram a prova.

“Um dia em que a cabeça precisou comandar o corpo. Depois de uma queda durante o reconhecimento do contrarrelógio e um resultado abaixo do esperado, voltar à estrada e conquistar esse pódio teve um significado enorme pra mim. Esse resultado fecha um ciclo importante na minha carreira: estar presente em todos os pódios das categorias pelas quais passei. Isso é algo que me enche de orgulho”, comentou o brusquense nas redes sociais.

