O livro Dever da Informação do Médico: Responsabilidade Civil Pela Invalidade do Consentimento do Paciente, do advogado Pedro Henrique Piazza Noldin, é resultado de sua dissertação de mestrado, elaborada e defendida em regime de dupla titulação entre a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a Delaware Law School, da Widener University (EUA).

Orientado pela professora e coautora Natammy Luana de Aguiar Bonissoni, o trabalho examina a informação na relação médico-paciente, os fundamentos jurídicos aplicáveis, as decisões judiciais sobre o dever de informar e o desenvolvimento da teoria do consentimento informado ao longo dos anos.

A obra trata dessa relação com profundidade. “A perspectiva perpassa a relação paternalista até aquela hoje propagada como contratualista e de consumo, onde o paciente, e não mais a figura do médico, passa a ser o sujeito central dessa interação”, explica Pedro.

Endossado por diversos profissionais, entre eles médicos, professores, advogados, juízes e promotores, o livro conta ainda com prefácio do médico neurocirurgião Marcelo Neves Linhares, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM/SC)