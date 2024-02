O Aeroporto de Florianópolis aparece pela primeira vez entre os três aeroportos brasileiros com maior movimentação de passageiros internacionais. No ranking, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, com dados de janeiro, o aeroporto da capital de Santa Catarina conquistou o terceiro lugar.

O aeroporto ficou atrás apenas dos maiores hubs internacionais do país: Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Completando as primeiras posições, em quarto lugar está o Aeroporto de Brasília e, em quinto, o de Viracopos em Campinas – SP.

Em janeiro de 2024 passaram pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis, 130.699 passageiros de voos internacionais, um crescimento de 75% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, e de 78% se comparado com janeiro do ano passado.

Foram operados voos para seis destinos internacionais a partir da capital catarinense – Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Montevidéu, Lima e Assunção. No total, oito companhias aéreas operaram até 40 voos internacionais por dia.

Ainda em 2024 começa a operar a rota da Copa Airlines que ligará Santa Catarina aos Estados Unidos e Caribe, via Panamá. O primeiro voo será no dia 25 de junho.

Rota direta para os Emirados Árabes

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu com o Departamento de Turismo de Abu Dhabi nesta quarta-feira, 21, nos Emirados Árabes Unidos, durante a viagem da comitiva catarinense ao Oriente Médio.

Na reunião que contou com a presença do presidente do departamento de turismo, Mohamed Al Mubarak, o governador apontou os novos avanços do estado no setor aeroportuário e das inovações que vem acontecendo no estado.

O encontro deu encaminhamento ao início das negociações com representantes das empresas Emirates e Etihad junto ao governo do estado e da secretaria de portos, aeroportos e ferrovias. A intenção é conectar Florianópolis ao país numa rota direta, partindo do Floripa Airport, administrado pela suíça Zurich Airport.

“Eles nos receberam muito bem e fico muito confiante de que vamos conseguir muitas coisas boas para Santa Catarina. O mais importante é estar aqui e mostrar o que o nosso estado representa para o mundo. Os estrangeiros gostam disso e isso faz a diferença para assegurar os investimentos” afirmou o governador.