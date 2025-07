O Aeroporto Internacional de Navegantes deve receber cerca de 210 mil passageiros durante o mês de julho. O número é 3% maior do que no mesmo período do ano passado, de acordo com a Motiva, responsável pela administração do aeroporto.

A projeção considera os dados fornecidos pelas companhias aéreas e o histórico recente de movimentação no terminal. Estão previstas, ao longo do mês, 1.526 operações de pouso e decolagem, conectando a cidade a destinos como Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Bombinhas, Itajaí e região.

“Estamos muito felizes em registrar esse crescimento na movimentação de passageiros durante as férias de julho. Nossa expectativa é que esse movimento continue nos próximos meses, reforçando a importância do aeroporto para toda a região”, destaca Wilson Rocha, gerente do aeroporto.