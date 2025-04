Colaborou Mariana Parra

Na quarta-feira, 9, a Pasquifios comemorou quatro anos com um evento que reuniu parceiros, clientes e amigos em Brusque. Um dos destaques foi a palestra de Alfredo Soares, sócio da G4 Educação, que falou sobre inovação, coragem e atitude empreendedora.

Alfredo Soares também participou de um painel com Deise Silvano, diretora da companhia. “Ter o Alfredo conosco foi uma honra. A energia dele é contagiante, e ver os olhares atentos da nossa equipe e parceiros durante a palestra só confirmou que tomamos a decisão certa. Era exatamente esse tipo de inspiração que queríamos proporcionar”, disse.

Deise Silvano, diretora da Pasquifios, é uma profissional com mais de 20 anos de experiência no setor têxtil. A marca comandada pela empresária já soma 900 clientes ativos e se destaca como líder no segmento hospitalar.

“Foi emocionante. Ver a nossa trajetória celebrada ao lado de quem caminhou conosco desde o início é algo que palavras não explicam completamente. É sobre pessoas, sonhos e muito trabalho”, compartilhou Deise.

Com planos de crescimento, a empresa agora se prepara para novos desafios. Em 2025, pretende iniciar operações no mercado internacional, com importação e exportação. “Esse é um sonho antigo que agora está ganhando forma. A gente sabe que o caminho internacional exige preparo, mas também traz novas possibilidades de crescimento, aprendizado e conexão. E é isso que nos move: crescer com propósito e com responsabilidade”, finaliza.