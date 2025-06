No último sábado, 14, André Baran voltou a disputar uma final de grand slam no circuito de beach tennis, desta vez ao lado do parceiro Felipe Loch. Jogando juntos pela segunda vez, os brasileiros chegaram à decisão do Sand Series de Brasília, mas acabaram superados pela dupla Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, por 7/6 e 6/4. Apesar da derrota, Baran comemora a evolução da dupla em pouco tempo.

“A gente sabia que era natural um período para que um se adaptasse ao estilo de jogo do outro para que a gente rendesse o nosso melhor enquanto dupla. Sofremos um pouco em Palmas, mas aqui em Brasília a sintonia já foi outra e com muitos méritos chegamos à final. Esperamos seguir crescendo e brigando lá no topo na sequência da temporada”, conclui Baran.

A sequência de jogos não para: já nesta quinta-feira, 19, Baran estreia no BT400 de Tucuruí, no Pará, torneio que oferece 400 pontos no ranking e premiação de 35 mil dólares. Campeão da etapa no ano passado, o catarinense quer defender o título – desta vez, ao lado de Loch.

“Ano passado tive o privilégio de conquistar essa etapa tão importante do circuito e foi uma emoção muito grande. Com certeza essa lembrança serve de motivação, até para que o Loch possa viver isso também. Estamos muito empolgados com mais essa oportunidade e estamos confiantes de que podemos fazer um grande torneio”, finalizou.