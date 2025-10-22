O empresário Fernando Barni, sócio-fundador da agência Raffcom, sediada em Brusque – SC, detalhou o ambicioso, porém cauteloso, plano de expansão da agência, o impacto da inteligência artificial no setor e a estratégia por trás da recente aquisição da Immer Marketing. Barni sublinhou a busca por um crescimento sustentável, projetado em 20% para 2025, e revelou que a agência já mapeia novas aquisições para 2026.

A agência, que completou 19 anos, passou por grandes transformações desde sua origem no ambiente offline. O empresário relembrou os dois primeiros grandes desafios: a adaptação pioneira ao mundo digital e a criação de um núcleo especializado em moda, que permitiu à Raffcom “falar a mesma língua” de clientes do setor têxtil, majoritário na região.

O terceiro e atual grande desafio, segundo Barni, é a inteligência artificial (IA). “Estamos vivenciando esse terceiro grande desafio da Raffcom, que é a entrada da inteligência artificial no nosso setor,” afirmou. A agência criou um centro de inovação focado em IA, que não se limita à produção de conteúdo criativo – como vídeos e catálogos, mas estende-se à otimização de processos, gestão de pessoas e campanhas de tráfego pago.

Barni explicou que a IA não elimina a necessidade de reduzir colaboradores, mas cria novas demandas e aumenta a produtividade. O empresário acredita que a migração será de cargos, onde profissionais que não se adaptarem às novas ferramentas serão substituídos por aqueles que dominam a IA, mas a equipe não diminuirá, pois a capacidade de entrega será aumentada. “Na verdade, eu vou aumentar a minha entrega. Então eu não vou pensar em diminuir minha equipe, só que eu vou entregar mais para meus clientes,” pontuou, destacando ainda que essa agilidade futura tende a reduzir significativamente custos operacionais para o cliente, como locação, modelos e diárias de filmagem.

A agência conta hoje com 50 colaboradores, 95% deles em regime presencial, o que, para Fernando Barni, surpreende o mercado. O publicitário ainda revelou que a dificuldade em encontrar profissionais qualificados é o maior gargalo para o crescimento, chegando a forçar a agência a “desacelerar a prospecção” de novos clientes por segurança. “Eu cresço menos do que eu gostaria de crescer, porque eu não acho gente para trabalhar,” desabafou Barni.

Nesse contexto, a aquisição da Immer Marketing foi estratégica. Barni enfatizou que, embora a carteira de clientes fosse importante, outro grande foco era a equipe. “O que mais chamou atenção na Immer na época, sim, era a carteira de cliente deles também, mas o quadro de colaboradores,” afirmou. A compra trouxe cerca de dez profissionais de uma só vez, algo que seria muito difícil em contratações pontuais. O empresário confirmou que o processo de integração da Immer foi positivo, e a maioria dos colaboradores e clientes da agência adquirida permanece na “nova agência”.

A Raffcom segue com um plano de expansão focado no crescimento sustentável. Barni reiterou a meta de crescimento, que se mantém em linha com a média histórica da agência. “A nossa expectativa é crescer até 20% neste ano, e em 2026 queremos manter essa média”, declarou. Ele fez questão de frisar que o foco é o crescimento do lucro, não apenas do faturamento.

A estratégia de aquisições será mantida. Barni revelou que o planejamento da Raffcom inclui a compra de outra agência em 2026. O empresário explicou que o estudo para a próxima aquisição já começou, mas a conversa com o alvo, que não está sediado em Brusque, ainda não. “A gente até quis ter comprado uma neste ano, mas jogamos para 2026. Nossos planos são de expandir o mercado com compra de agências,” disse Barni, que busca prioritariamente agências de full service que sejam concorrentes, ou especialistas em áreas complementares, como IA.