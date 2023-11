Com Isabel R. Almeida

O Patsy Atelier, que produz peças em porcelanas pintadas à mão, realizou um café solidário para marcar o lançamento da coleção de Natal 2023 entre os últimos dias 6, 7 e 8. O evento aconteceu no Bistrô Capim do Mato e o cardápio foi desenvolvido em parceria com as confeitarias Loise Doces, Casa Maurici e a Confeitaria Zuchi, que também apresentaram seus lançamentos para a temporada de comemorações.

Patrícia Hoffmann Floriani, proprietária do ateliê, conta que por dia foram atendidas em média quarenta pessoas. “A procura pelos convites foi grande, sempre tivemos vontade de fazer um evento assim, com mesas postas e nossas louças pintadas para que pudéssemos expor nossas produções, mas no final nossas expectativas foram superadas”.

Ao todo, para 2023, foram desenvolvidas nove linhas de produtos diferentes para o Natal. “Temos linhas com jogos de café e jantar, outras apenas com jogos de café, além das demais peças que utilizamos para compor a mesa, como pratos de bolo, travessas, potes de doce, vasos e entre outras”, finaliza Patrícia.

Com produção de peças em porcelanas pintadas à mão, Patrícia Hoffmann Floriani já elaborou itens para compor a caixa de padrinhos de Celina Locks e Ronaldo Fenômeno. O casal se casou em uma cerimônia íntima no mês de outubro.