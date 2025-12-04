Colaborou Lucas Romano

O atleta Lenon Flain, de Brusque, competirá no jogo que apresenta a quadra de padel no Aeroporto de Florianópolis neste sábado, 6, às 10h. O evento é gratuito, e o jogo de exibição ocorre ao lado de outras estrelas do esporte, como Thiago Santos, Ulisses Gianello e o tricampeão mundial Pablo Lima.

Com a estimativa de expor o esporte para mais de 2,1 milhão de passageiros no alto verão, o evento marca o início da Temporada EQI de Pádel, e coloca Santa Catarina definitivamente na rota das grandes ativações mundiais ao instalar uma das primeiras quadras de padel do mundo num complexo aeroportuário. Para garantir a imersão total no esporte, a quadra do Aeroporto de Florianópolis funcionará 24 horas por dia e a programação de torneios e eventos se estende até março.

“É uma honra participar de um marco como este. Ver o Padel ganhando uma visibilidade tão inédita, em um lugar tão estratégico, mostra que a dedicação de anos vale a pena. Estar ao lado de lendas como o Pablo Lima, mostrando o nosso esporte, é a prova de que o Padel catarinense está no caminho certo. Continuamos trabalhando firme, pois o objetivo é sempre levar a modalidade ao topo!”, garante Lenon Flain, através de uma publicação.