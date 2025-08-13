Colaborou Larissa Santana

O brusquense Alan Carlos Silvano, 32 anos, faz sua estreia nacional na novela “Paulo, o Apóstolo”, da Record. Na trama, já disponível também no Disney+, ele interpreta um comerciante de Éfeso que participa de dois capítulos e contracena com nomes como Alexandre Regis.

Além de ator, Alan é empresário e engenheiro de produção. Fundador de uma escola de formação de bombeiros que atua em treinamentos e segurança para eventos e empresas, ele afirma que a estabilidade financeira foi essencial para investir no sonho antigo de atuar.

O interesse pela arte começou na juventude, mas só após consolidar a empresa, que hoje emprega 23 colaboradores e atende clientes em todo o Estado, ele se dedicou ao audiovisual. Formou-se em TV e cinema em Balneário Camboriú, integrou o casting de agências em São Paulo e no Rio de Janeiro e passou a participar de testes para televisão, cinema e publicidade.

No currículo, já acumula campanhas publicitárias de grande alcance, como comerciais para a Havan, ao lado de Joelma e Luciano Hang, e para o Governo de Santa Catarina. No audiovisual, interpretou um diretor de escola na minissérie Sala 66, e protagonizou o curta-metragem Se não houver o amanhã, gravado no Rio de Janeiro. Também participou de testes para produções da Globo e Globoplay.

O convite para a novela da Record veio de surpresa: numa noite, recebeu a ligação de sua agente informando a aprovação para o papel; na manhã seguinte, já estava no Rio de Janeiro para gravar. “Era um set grandioso, com mais de 50 profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Consegui aplicar com segurança tudo que aprendi nos últimos anos”, relata.

Mesmo com a rotina dividida entre negócios e testes, Alan mantém residência em Brusque e valoriza suas raízes. “Representar minha cidade no cenário nacional é um orgulho enorme”, afirma. Agora, ele se prepara para novas audições, incluindo uma novela em São Paulo, e mantém como meta participar de um filme nacional de grande porte.