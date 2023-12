Malvino Salvador assinou contrato nesta semana com a rede Barbearia Vip, com sede em Florianópolis, e torna-se sócio e rosto da empresa. A imagem de Salvador, que já investe em franchising como empresário, será explorada pela empresa para atingir o objetivo. “É a nova cara da Barbearia Vip”, diz o CEO Victor Conceição.

O foco também é estimular novas lojas no estado do Rio de Janeiro, a “própria rede Malvino”. O marketing já está produzindo material para apresentar o novo sócio aos franqueados.

A imagem de Malvino, como ator e empresário, converge com os planos de expansão da rede. “Esta parceria entre a Barbearia Vip e o ator representa um marco significativo na evolução da marca. A combinação da expertise da no mercado de franquias com a influência e reputação de Malvino promete impulsionar ainda mais o crescimento e o reconhecimento da marca”, explica Victor.

Atualmente a rede catarinense tem 51 lojas abertas e 6 em implantação, dentro da meta de crescer média de 30% de crescimento estipulada em 2022. Nos últimos anos a rede registrou crescimento médio de 10%, mesmo com pandemia. O setor de franquias cresceu 15% nos seis primeiros meses do ano frente ao mesmo período do ano passado. O faturamento foi de R$ 105,107 bilhões no período, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar, do qual a rede faz parte, cresceu 15,9 %.