O espetáculo Impressões Brasileiras teve sua estreia em Brusque no dia 9 de junho de 2024, com apresentações em cinco bairros da cidade. A produção é baseada na obra musical 9 Miniaturas Brasileiras para Orquestra, do maestro e pianista Sérgio Luiz Westrupp, também responsável pelo roteiro original. Neste ano, a Orquestra Philarmonia Brusque se prepara para mais um Circuito Regional, que passará novamente por Brusque e seguirá para Balneário Camboriú, Timbó e Blumenau.

Além da interpretação das miniaturas pela Orquestra Philarmonia Brusque, o espetáculo conta com a participação do ator David Matias Krause, que dá vida a um personagem andarilho inspirado em um poema de Lindolf Bell. Em cena, ele conduz o público por encontros poéticos e simbólicos com figuras do imaginário popular brasileiro, criando uma atmosfera envolvente entre a música e a literatura.

Impressões Brasileiras nasce como uma proposta intimista e inovadora, comprometida com a valorização da cultura nacional. Por meio de sons, histórias e referências visuais dos diferentes biomas e regiões do país, o projeto reafirma a vocação da Orquestra Philarmonia Brusque para produções criativas que dialogam com a diversidade e as raízes brasileiras.

Serviço

O que: Impressões Brasileiras – Circuito Regional da Philarmonia Brusque

Quando: domingo, 15 de junho, às 18h

Onde: Teatro Bruno Nitz – avenida Central, 50, Balneário Camboriú

Quanto: gratuito

Ingressos antecipados no Sympla