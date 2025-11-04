Balneário Camboriú vai ganhar um novo atrativo inspirado em uma das ruas mais famosas do mundo. Na sexta-feira, 7, às 19h, será inaugurada a Times Square de BC, na esquina das avenidas Brasil e Alvin Bauer – no coração da cidade. O ponto central do projeto é um telão circular de LED 5D, com 11,5 metros de altura – equivalente a cinco andares – e 9,6 metros de largura, que promete impactar a paisagem urbana de onde passam mais de 12 mil pessoas por dia.

Também na sexta-feira, 7, entra em operação em soft open o New York Food Lounge, complexo gastronômico e cultural que promete trazer o conceito e a atmosfera de Nova York para Balneário Camboriú. O espaço terá 1,5 mil metros quadrados, 26 lojas, dois pavimentos com capacidade para 350 pessoas, área kids e delivery.

Idealizado pelos empresários Carlos Nacli e Ana Paula Conti Bastos, o investimento total é de R$ 50 milhões. O objetivo é proporcionar um ambiente que remeta à energia e ao estilo de Nova York, tanto na iluminação e decoração quanto na gastronomia. A inspiração vem de locais icônicos como a High Line, o Meatpacking District e o Chelsea Market.

A Times Square Brasil chega com atrações permanentes e especiais: o telão exibirá anúncios e conteúdos interativos. Haverá também espaço para criações de pessoas físicas, que poderão enviar suas próprias artes para exibição. Entre os eventos já confirmados está o Especial de Natal, que estreia em 7 de dezembro, e a contagem regressiva do Réveillon, que será realizada nos moldes da icônica celebração de Nova York.