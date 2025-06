Colaborou Beatriz Amaral e Larissa Santana

O BKR Park Mall nasce como um impulso ao desenvolvimento econômico de Brusque, numa das principais avenidas da cidade, a Lauro Muller. Idealizado pelo empresário Alex Buschirolli em parceria com a construtora KRCON, liderada por Valter Orlandi, o projeto teve origem em uma conversa informal com o presidente do Clube Carlos Renaux, que buscava apoio para a reforma do tradicional estádio Augusto Bauer.

“Essa ideia surgiu de um bate-papo com o presidente do Renaux. Ele precisava de ajuda para revitalizar o estádio e eu quis contribuir, como construtora”, relembra Alex. Ao identificar a escassez de salas comerciais bem localizadas, especialmente no centro, ele enxergou a chance de unir a recuperação do espaço esportivo com a criação de um polo comercial moderno e estratégico.

A motivação de Alex também vem de uma experiência pessoal: anos atrás, tentou abrir uma loja de artigos esportivos em Brusque, mas esbarrou na falta de imóveis comerciais adequados. Isso o fez perceber a necessidade de oferecer estruturas completas para quem deseja empreender.

Localizado em uma das áreas mais movimentadas da cidade, o BKR Park Mall abriga cerca de 40 salas, voltadas para escritórios, clínicas e comércios que buscam visibilidade. A construção levou apenas um ano e meio, e mesmo com esse ritmo acelerado, enfrentou desafios, especialmente por envolver um estádio simbólico para a comunidade. “Foi uma obra emocionalmente delicada, com muitos olhares e expectativas. Envolver um clube e um espaço central exige ainda mais cuidado”, afirma Alex.

O projeto também considerou questões urbanas e de mobilidade. A avenida conta com cerca de 70 vagas públicas, enquanto o empreendimento oferece 28 vagas rotativas para visitantes e um andar inteiro de garagem com mais de 60 vagas exclusivas para condôminos.

A comercialização começa junto com o evento de entrega, com 20% das salas já alocadas e expectativa de ocupação total até o fim do ano. A seleção dos inquilinos tem foco na complementaridade dos negócios.

Para Alex, a inauguração é um marco que simboliza o propósito do projeto: oferecer infraestrutura de qualidade e fomentar parcerias estratégicas. “Queremos mostrar que este é um espaço pensado para crescer com Brusque. A conclusão do BKR é uma vitória coletiva”, comenta o empresário.

Com administração própria e formato de SPE (Sociedade de Propósito Específico), o empreendimento busca manter um padrão elevado de ocupação. A ideia é que o BKR contribua para redirecionar o eixo comercial da cidade. Alex finaliza deixando uma mensagem aos empresários: “Em um cenário econômico desafiador, estrutura também é diferencial. O BKR é um presente para Brusque e ainda pode evoluir, com a parceria entre Alex e KRCON resultando em projetos residenciais na redondeza”, destaca Buschirolli.

Confira nas fotos de Ricardo Ranguetti quem esteve no evento: