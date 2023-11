Após anunciar a data de abertura da temporada de verão, com Boris Brejcha In Concert, o Greenvalley anunciou sua agenda para a estação mais quente do ano com dez festas e nomes nacionais e internacionais.

A temporada de verão do Club, eleito cinco vezes o melhor do mundo pela DJ Mag, terá início em 16 de dezembro, com a apresentação do alemão Boris Brejcha, e um after party exclusivo em parceria com a FCKNG SERIOUS, em uma localização anexa ao Greenvalley, Os ingressos do after party para o público geral estarão disponíveis a partir da quarta-feira, 01 de novembro, pelo site Ingresso Nacional.

Já no dia 28 de dezembro, o Club recebe o duo canadense Bob Moses, que fará sua estreia no GV, acompanhados por Yotto, Antdot e o duo Hoo. No dia 29, Tale Of Us faz uma apresentação única no Brasil e toca pela primeira vez no Greenvalley, a noite ainda conta com Eli Iwasa, Jessica Brankka e Riascode. No dia 31 de dezembro, o line up do o Réveillon GV será formado por Jan Blonqvist, Ashibah, Maz, Aline Rocha e Miss Natálial.

A programação do mês de janeiro começa no dia 2, quando os dinamarqueses WhoMadeWho farão sua estreia acompanhados de Carlita, DJ Tennis e Coppola. No dia 5 de janeiro, Vintage Culture estará de volta para uma nova edição do BOMA, junto com Doozie e outras atrações que serão anunciadas em breve. O dia 13 contará com as apresentações de Meduza, Gheist, Ruback e Malive. No dia 20 de janeiro, Adriatique faz sua estreia no Club, ao lado de Collyn, Flow (Curol b2b Sara Stenzel) e Junior C.

Para encerrar o Greenvalley Summer, dia 10 de fevereiro, a sul-coreana Peggy Gou chega ao Club, junto com Jessica Brankka, L_Cio e mais atrações serão divulgadas em breve. O dia 12, contará com shows de Artbat, Agents Of Time, Goom Gum. A pré-venda é exclusiva para cadastrados e teve início no dia 6 de novembro ao meio-dia. As vendas gerais acontecem a partir do dia 8 de novembro ao meio-dia, através do site greenvalleycom.br.