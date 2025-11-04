O cenário de instabilidade econômica e política no Brasil tem levado um número crescente de investidores a buscar a dolarização de seus patrimônios. Esse movimento encontra um campo fértil no mercado imobiliário da Flórida, e mais especificamente em Orlando. Lígia Fischer Coelho é de Brusque e mora há 10 anos em Orlando, onde atua como corretora de imóveis, e atesta essa onda e detalha o perfil e os números desse mercado em expansão, onde o capital brasileiro tem se tornado protagonista.

Lígia, que em 2024 foi premiada como “Top Producer” na corretora WRA – uma das maiores com foco em brasileiros nos EUA, revela ter atingido um volume de vendas superior a US$ 10 milhões em um único ano. Ela projeta repetir o feito em 2025, impulsionada pela demanda crescente.

A corretora de imóveis descreve o mercado atual de Orlando como um “buyers’ market” (mercado do comprador), algo incomum na Flórida, historicamente acelerada: “Nós estamos num buyers’ market aqui hoje, seria o mercado do comprador, porque a gente tem muitas oportunidades, muitos imóveis à venda e conseguindo muitos descontos.” Essa conjuntura, somada à lentidão na reação do mercado americano local devido à cautela com a situação econômica e os juros, cria um momento ideal para o capital estrangeiro.

Os números confirmam a percepção de Lígia: o Brasil tem se consolidado como um dos principais investidores estrangeiros no mercado imobiliário da Flórida, e em Orlando especificamente, frequentemente liderando rankings internacionais de compras. Pesquisas recentes indicam que o interesse de brasileiros em dolarizar o patrimônio e diversificar ativos no exterior aumentou significativamente nos últimos anos.

Para Lígia, a clientela é majoritariamente brasileira – 95% do seu público – composto principalmente por pessoas da classe média e média alta que buscam “dolarizar o patrimônio e ter uma segurança aqui fora”. Curiosamente, diferentemente dos americanos, que operam majoritariamente com financiamento, muitos brasileiros conseguem realizar a compra de imóveis à vista.

O perfil de compra do brasileiro na Flórida, conforme dados do mercado, é diversificado: uso como casa de férias, investimento para aluguel residencial/temporada, e residência principal – sendo este último o percentual mais alto entre os principais países compradores.

Além da busca por segurança, a Flórida se destaca pela sua economia aquecida. Lígia ressalta que “Orlando hoje é a bola da vez dos Estados Unidos. Ela é a cidade mais visitada”. O volume de turistas é impressionante: “Ano passado nós batemos 75 milhões de turistas ano. Para você ter uma noção, o Brasil ele recebeu 9 milhões de turistas ano passado. Só Orlando recebeu 75 milhões.”

Entre os investidores estrangeiros, o Brasil compete com outros grandes players:

O Canadá é o segundo maior investidor, buscando fugir do frio e capitalizar na Flórida.

O Reino Unido (Ingleses) também aparece no alto da lista de compradores.

Países hispânicos, como Colômbia, Chile e Venezuela , compõem outro grupo significativo de investidores na região.

Para atender à demanda brasileira, Lígia – que atua no mercado de Goiânia, São Paulo, Nordeste e Sul do país – tem intensificado a captação de clientes através de uma forte estratégia de marketing digital e eventos presenciais no Brasil, mostrando que o sonho americano, em forma de investimento imobiliário, nunca esteve tão vivo.