A Brustec, referência nacional no desenvolvimento e fornecimento de produtos e soluções inovadoras para piscinas, foi premiada no Concurso Destaques 2025, realizado pela Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscinas (ANAPP) em São Paulo. A empresa foi reconhecida nas seis categorias das quais participou: Acessórios e dispositivos; Aquecedores; Automação e controle; Equipamentos de limpeza; Equipamentos de tratamento alternativo e Iluminação.

O sucesso da Brustec no concurso é um reflexo direto do foco em pesquisa e desenvolvimento. Na categoria de automação e controle, a empresa tem se destacado por integrar tecnologias de ponta que permitem aos usuários gerenciar suas piscinas com facilidade e eficiência, muitas vezes através de aplicativos móveis. No setor de iluminação, seus sistemas de LED RGB de alta performance transformam a estética dos ambientes aquáticos, além de oferecerem durabilidade e economia de energia. A conquista em múltiplas categorias prova que a empresa é uma fornecedora completa de soluções de excelência.

O diretor da empresa, Geraldo Carmesini, celebrou com entusiasmo, destacando o significado da premiação para a trajetória da empresa: “Receber o prêmio da ANAPP em todas as seis categorias que participamos é uma validação do trabalho incansável de toda a nossa equipe. Este reconhecimento sela o compromisso da Brustec com a inovação, a qualidade e o respeito ao nosso cliente e parceiro. Ele nos impulsiona a continuarmos sendo referência no mercado nacional e a expandir ainda mais nossa presença internacional.”

Além da inovação tecnológica, a Brustec mantém um olhar atento às questões ambientais. Muitos de seus produtos, especialmente nas categorias de aquecedores e equipamentos de tratamento alternativo, são desenvolvidos com foco na sustentabilidade e na eficiência energética. As bombas de calor de alta eficiência, por exemplo, minimizam o impacto ambiental e os custos operacionais para o consumidor. Da mesma forma, os equipamentos de tratamento alternativo buscam reduzir a dependência de produtos químicos, alinhando-se às tendências globais de saúde e bem-estar. Essa abordagem demonstra a responsabilidade da empresa com o futuro do setor.