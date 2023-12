As lideranças da Cescon promovem na Casa Jardine, em Itapema, o evento de apresentação do Cozumel Palace nesta quarta-feira, 6. O empreendimento de alto padrão, localizado na Praia do Caixa D’Aço, em Porto Belo, contará com 64 unidades residenciais com metragens entre 36,5 e 46,5 metros quadrados de área privativa. Os anfitriões do encontro são os sócios Cesar Eduardo da Silveira e Diego Luiz da Silva (foto), que somam mais de 15 anos de experiência no segmento imobiliário.

O evento exclusivo para convidados e focado no mercado imobiliário, contará com a presença do cantor Leonardo. Parceiro e garoto-propaganda da construtora, ele será a principal atração do evento em Itapema. Cerca de 600 convidados são aguardados, entre eles os principais corretores de imóveis do litoral norte catarinense.

Os apartamentos serão comercializados no sistema de multipropriedade, de forma que os coproprietários poderão usufruir das unidades de maneira inteligente. Os imóveis são escrituráveis e herdáveis, conforme prevê a lei brasileira 1377 de 2018. O empreendimento estará afiliado à Interval International, empresa americana subsidiária da Marriott Vacations Worldwide, que é referência mundial em serviços de associação e lazer para o setor de férias.

O cantor Leonardo ainda deve estender a passagem pelo litoral de Santa Catarina pelo menos até a próxima terça-feira, 19, onde se apresenta na Shed, com o seu show ‘Canto, Bebo e Choro’, apresentando diversos sucessos de sua carreira, que já soma 38 anos.