O Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, será o palco da 4ª etapa da V11 Cup, um dos campeonatos mais disputados do kartismo nacional. Entre os destaques da categoria Mirim Rookie, Carlinhos Renaux, de apenas 8 anos, é um dos nomes mais aguardados para as provas deste domingo, 25.

A programação começa no sábado, 24, com os treinos livres. Há possibilidade de pista úmida nas primeiras sessões, devido à previsão de chuva no dia anterior, o que pode tornar o desafio ainda maior para os pilotos mais jovens. No domingo, Carlinhos entra em ação logo cedo: a sessão classificatória acontece às 8h, seguida da Corrida 1 às 8h30 e da Corrida 2 às 9h20. A programação, que inclui ainda as categorias F4 Júnior, F4 Graduado e F4 Sênior, será transmitida ao vivo pelo canal FATV Sports no YouTube.

A expectativa é alta. Depois da impressionante atuação na última etapa, quando após uma batida, capotou o kart e levantou-se com agilidade para concluir o fim de semana com um sólido 6º lugar, em uma das atuações mais comentadas do evento. Agora, Carlinhos Renaux chega confiante, com ritmo crescente nos treinos e o foco renovado.

Sob a orientação da Mauro Competições, liderada por Mauro Dias e João Victor Dias, Carlinhos tem mostrado evolução constante a cada saída de pista. Com o apoio fundamental de patrocinadores que acreditam no esporte e no seu talento – EMS Farmacêutica, Etify, Growth Global, Under Skin, CMB e Stradale Car Service –, ele se prepara para acelerar com ainda mais vontade, buscando transformar experiência em resultado, com mais uma grande atuação nas pistas, correndo pela primeira vez no sentido anti-horário do circuito.