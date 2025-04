O tradicional Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, será palco no próximo domingo, 27, da 3ª etapa da V11 Cup, um dos campeonatos mais competitivos do kartismo nacional. A programação tem início no sábado, 26, com treinos livres das 7h às 12h, e segue no domingo com sessões classificatórias e duas corridas oficiais para as categorias Mirim/Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado e F4 Sênior. A categoria Baby contará com a classificação e uma única corrida ao longo do dia.

Entre os nomes de destaque da etapa está o jovem Carlinhos Renaux, de apenas sete anos, que representa a equipe Mauro Competições, conhecida por ter revelado grandes nomes do automobilismo nacional, como Ayrton Senna. Em sua estreia no campeonato, Carlos impressionou ao conquistar o 6º lugar geral na categoria Mirim e a 4ª posição na categoria Mirim Rookie.

Filho do piloto Carlos Vidigal Renaux, com carreira consolidada na Porsche Cup e participações em provas internacionais, incluindo etapas em Spa-Francorchamps, na Bélgica, o pequeno Carlos já demonstra disciplina, foco e talento em seu início no kartismo.

Desde a primeira corrida, o piloto mirim vem treinando intensamente sob a orientação da Mauro Competições. A combinação entre dedicação e a expertise da equipe promete bons resultados nesta segunda participação oficial.

O circuito de Interlagos é considerado um dos mais técnicos do país, exigindo precisão e estratégia dos competidores. Seu traçado mescla curvas de diferentes velocidades com retas que proporcionam frenagens desafiadoras, um cenário ideal para o desenvolvimento de jovens talentos.

A previsão do tempo aponta para um sábado com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, o que pode deixar a pista úmida para o domingo. O domingo deve contar com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, cenário que pode favorecer boas disputas.

Com uma equipe experiente ao seu lado e um desempenho promissor na estreia, Carlinhos Renaux retorna às pistas com otimismo, determinado a seguir evoluindo no campeonato. Empresas como a EMS Farmacêutica, Under Skin, CMB, Stradale Car Service, Etify e Growth Global são conhecidas por apoiar o esporte, e patrocinam Carlinhos Renaux na pista desde a primeira etapa do circuito, em 9 de março.