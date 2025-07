O episódio mais recente do Podcast PFA (Por Falar em Administração) traz uma conversa inspiradora com dois nomes à frente de marcas que impactam o cenário industrial e da construção civil em Santa Catarina. Carlos Roberto Fischer, fundador da Molas Brusque e da CRF Construtora, e sua filha Jordana Fischer, atual diretora da CRF, compartilham suas trajetórias profissionais em uma entrevista que mescla histórias de empreendedorismo, transformação e continuidade.

Durante o episódio, Carlos relembra os primeiros passos como empresário e revela como construiu duas empresas consolidadas, uma na indústria e outra na construção civil. Jordana, por sua vez, fala sobre sua formação em arquitetura, o período em que atuou na Molas Brusque e sua atuação atual na CRF, conduzindo a empresa com olhar contemporâneo e foco em design, identidade visual e valorização urbana.

A entrevista também discute os desafios da sucessão familiar, o papel da inovação nos negócios, o protagonismo feminino em cargos de liderança e a importância de manter a cultura organizacional enquanto se traça novos caminhos. Um episódio que celebra a união entre tradição e futuro, e convida o público a refletir sobre o impacto de empresas familiares bem estruturadas no desenvolvimento econômico e social da região.

Apresentado pelo empresário e consultor Claudemir Marcolla e pela jornalista Ana Massambani, o Podcast PFA é hoje o maior acervo de empreendedorismo e administração do Vale do Itajaí, com mais de 100 episódios ao vivo, distribuídos em 14 plataformas. Desde 2022, o programa se consolidou como referência ao reunir líderes de diversos setores para conversas autênticas e inspiradoras, fortalecendo o ecossistema empresarial da região.

Assista ao episódio aqui: