O Sion, novo empreendimento da Sunprime em Porto Belo, é uma proposta que transcende o mercado imobiliário. O nome faz referência ao Monte Sião e foi a base para a criação de um projeto que propõe o resgate do sagrado. A atmosfera convida à pausa e à reflexão, oferecendo um refúgio para quem busca viver momentos de contemplação e de fé. A essência do Sion está intrinsecamente ligada à história do solo.

O terreno já foi parte de uma antiga casa de veraneio pertencente à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição – ordem fundada por Santa Paulina, de Nova Trento, e toda esta conceituação foi pré-requisito da instituição para que a negociação ocorresse. Por décadas, o local foi um espaço de descanso, convívio e espiritualidade para as irmãs e seus familiares. E agora, o espaço será um edifício residencial de luxo, chancelado pela Sunprime, empresa fundada pelo empresário de Brusque, Eduardo von Buettner Pastor.

Marco Jaboski, gestor de Sustentabilidade do Santuário Santa Paulina, ressalta a importância da continuidade do legado espiritual: “Percebemos que esse empreendimento não vai deixar morrer toda a essência já existente naquele terreno. Então, saímos daqui honrados e felizes, sabendo que a história do que é essencial, do que é sagrado, vai continuar.” O vínculo da Sunprime com o local é igualmente afetivo. O CEO, Eduardo Pastor, destaca que o projeto nasceu de um chamado para honrar o que o solo representa: “Esse empreendimento tem uma essência especial e é um marco na história da Sunprime. Através dele, queremos oportunizar que cada um viva o seu sagrado.”

Em um gesto de respeito e continuidade, o lançamento conta com a Blessing Room, um espaço dedicado à reza e à contemplação. Nesse sentido, a sócia-proprietária, Tamara Pastor, sintetiza o propósito e a essência do Sion: “Tudo o que a gente faz na Sunprime tem a responsabilidade de mostrar que não vai ser só um empreendimento, mas vai contar uma história. O Sion vem para resgatar o sagrado, despertar momentos, que é o que a gente leva no final da vida. Por isso, criamos ambientes que proporcionam isso.”

Outro destaque é o Mind & Body Garden, é um caminho sensorial e terapêutico que contorna o 5º pavimento, incentivando o corpo em movimento e a conexão com a natureza, em um layout que homenageia a tradição pesqueira local. Complementando a experiência, o projeto inclui o Wellness Pavilion, com Wet e Dry Sauna, além do Acqua Pavilion no rooftop com Vitality Pool e Therapy Bath. O Sion oferece mais de 2,4 mil m² de área de convívio no 5º andar e 488 m² no rooftop, consolidando a visão da Sunprime de que “nunca é apenas um prédio”, mas sim a criação de um lugar que perpetua um legado e desperta o que é essencial para o morador.