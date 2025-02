Leonardo Faé, natural de Xaxim, estreia na próxima segunda-feira, 24, o evento Fases da Vida, no Teatro Nair Bello, em São Paulo. Especialista em gestão de imagem e carreira, Faé traz ao palco histórias de superação e resiliência, reunindo seis profissionais em uma experiência imersiva.

Radicado na capital paulista há 15 anos, Faé, hoje com 35 anos, construiu uma trajetória no meio artístico gerenciando carreiras de nomes como a cantora Tânia Mara e atuando como produtor do diretor Jayme Monjardim. Agora, apresenta um projeto que busca inspirar e provocar reflexões.

O evento começa às 20h e contará com a participação do psicólogo e autor do best-seller “Seja o amor da sua vida”, Guilherme Pintto; da empresária Leka Begliomini, que falará sobre os transtornos causados pelos padrões estéticos; e do diretor musical Thiago Gimenes, abordando o impacto da música na cura emocional. Também sobem ao palco a terapeuta energética Giovanna Di Paola, com um olhar sobre ciência e autoconhecimento; o empresário e palestrante Diego Calegari, que trata da gestão emocional como chave para o sucesso; e a médica Carolina Nocetti, especialista em Medicina Integrativa.

Além dos ingressos disponíveis no Sympla, 200 convidados VIPs acompanharão o lançamento. Após a estreia em São Paulo, “Fases da Vida” segue para outras regiões do país, incluindo Chapecó e Balneário Camboriú, em maio.

“E se as dificuldades fossem apenas o começo de uma grande virada? Esse é o propósito do evento: mostrar que recomeçar sempre é possível”, afirma Faé. “Fases da Vida” tem direção de Hudson Glauber.