A marca de bolsas mais vendida nos Estados Unidos chega em Balneário Camboriú trazendo as tendências do hemisfério Norte. A Coach NY, que já atua em 20 países, abre sua primeira loja em Santa Catarina e escolheu o Balneário Shopping para instalar a grife. Exibindo o novo layout global em tons de bronze, a inauguração do espaço está prevista para o segundo semestre deste ano.

Projetada pelo Grupo Global de Arquitetura da Coach de New York, a boutique contará com coleções femininas e masculinas, em um espaço de 96m². Além disso, oferece uma variedade de produtos como bolsas, acessórios em couro, cintos, lenços e perfumes.

Em sua trajetória, a Coach NY criou peças étnicas em couro, que são reconhecidas pela durabilidade, versatilidade e estilo. Sob a direção criativa do renomado designer Stuart Vevers, a marca é globalmente reconhecida como referência de tendências e moda, participando anualmente dos desfiles internacionais do New York Fashion Week.

Mais sobre a marca

Ao longo de seus mais de 84 anos, a marca construiu um império de mais de 1.250 lojas, oferecendo produtos modernos e sofisticados, caracterizados pela inovação, autenticidade e qualidade, valores típicos de Nova York. No Brasil, ela abriu as portas de sua primeira loja em 2012, em São Paulo e está em sete estados brasileiros.

A distribuição da Coach no Brasil é do Grupo Aste, fundado em 1971, referência no varejo brasileiro na distribuição de um portfólio de grandes marcas internacionais como Coach, UGG, Diesel, Kipling, Reebok, Original Penguin, Hoka, Jansport e Caterpillar, com know how e infraestrutura completa de importação, distribuição e operação de varejo em todo o território brasileiro.