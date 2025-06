A evolução do ambiente corporativo nem sempre se evidencia apenas nos processos ou produtos, mas também na construção de uma cultura organizacional sólida, alinhada aos valores e princípios da empresa. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), por meio da plataforma de dados sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) MIA (Marketing Intelligence Application), 55% das empresas brasileiras planejaram, em 2024, priorizar o desenvolvimento de lideranças capazes de engajar suas equipes com base em valores organizacionais claros.

A Molas Brusque, localizada em Brusque, Santa Catarina, especializada na indústria de molas e arames conformados, deu um passo importante nessa direção ao anunciar a criação de seu primeiro comitê de cultura. A iniciativa tem como objetivo refletir a identidade da organização e, ao mesmo tempo, cultivar um ambiente de colaboração, engajamento e autenticidade entre os colaboradores.

Para Juliane Fischer, diretora da empresa, essa ação vai além de um projeto pontual, representa um compromisso contínuo com a transformação da organização. “O comitê de cultura é um compromisso diário com a forma como nos relacionamos, tomamos decisões e cuidamos de nosso ambiente de trabalho. Estamos construindo, juntos, um lugar onde todos crescem e se desenvolvem”, afirma a diretora.

A criação do comitê acompanha uma tendência crescente entre empresas brasileiras, que vêm reconhecendo o valor de uma cultura corporativa bem definida como fator essencial para o sucesso a longo prazo. Na Molas Brusque, os membros do comitê foram escolhidos entre os próprios colaboradores e passaram por treinamento especializado para enfrentar os desafios dessa nova missão.

Segundo Juliane, a cultura de uma organização não se impõe, ela se vive. Por isso, é necessário um esforço contínuo de engajamento e ação para cultivá-la de forma genuína e coerente. O comitê de cultura nasce com o propósito de promover e preservar os valores fundamentais da Molas Brusque, criando uma atmosfera de trabalho que reflita princípios como respeito, cooperação e crescimento contínuo.

Em um cenário corporativo em que muitas vezes as palavras não se traduzem em ações, a Molas Brusque reafirma, com essa iniciativa, que a verdadeira identidade de uma empresa se revela no dia a dia de cada colaborador. “Cultura não está na parede. Está nas atitudes de cada um de nós. E é isso que estamos criando aqui: uma cultura que será viva, autêntica e transformadora”, conclui Juliane.

Essa mudança reflete uma prioridade cada vez mais presente entre empresas no Brasil: o fortalecimento da cultura interna. Compreender que um ambiente de trabalho alinhado e baseado em valores pode ser a base para um sucesso duradouro é essencial. O comitê de cultura da Molas Brusque é, sem dúvida, um exemplo de como ações estratégicas, bem pensadas e executadas, podem promover uma verdadeira transformação organizacional.