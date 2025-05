Bruno Cassola, corretor especializado em imóveis de alto padrão e investimentos, alcançou R$ 500 milhões em vendas acumuladas ao longo da carreira. Com 18 anos de atuação, Cassola se destaca no mercado de Balneário Camboriú, uma das cidades mais valorizadas do país. Em uma única negociação, ele recebeu R$ 1,2 milhão em comissão após vender um imóvel de R$ 20 milhões em frente ao mar.

Focado em imóveis high ticket – com valores a partir de R$ 3 milhões –, Cassola manteve desempenho elevado mesmo em cenários desafiadores. Em 2021, 2022 e 2024, ultrapassou R$ 100 milhões em vendas por ano. Em 2023, foram R$ 79 milhões. No ano passado, também bateu um recorde pessoal: R$ 48 milhões vendidos em um único mês.

A trajetória começou em 2007, em estágios em construtoras. A partir de 2013, passou a atuar com grandes incorporadoras e consolidou sua presença no setor. Desde 2020, investe no atendimento personalizado e na construção de marca própria. “Conhecer cada detalhe do produto e entender o momento do cliente faz a diferença”, afirma.

Segundo o corretor, aspectos como vista para o mar, área de lazer, localização estratégica e qualidade construtiva são determinantes no mercado de luxo. O atendimento exige preparo técnico, leitura de mercado e um pós-venda eficaz. “Imóveis desse porte exigem confiança e estratégia”, completa.

Com metro quadrado médio de R$ 14.334, Balneário Camboriú segue entre os mercados mais valorizados do país. Segundo Cassola, a cidade vive uma nova fase, com lançamentos acima de R$ 200 milhões e interesse crescente de investidores internacionais. “Hoje temos demanda real para produtos de R$ 60 milhões, R$ 100 milhões e até R$ 200 milhões – algo impensável há poucos anos”, conclui.