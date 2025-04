Colaborou Larissa Santana

Na última quarta-feira, 9, a CRF Construtora promoveu a inauguração do Edifício Douro, marcando mais um capítulo de inovação e sofisticação na paisagem urbana de Brusque. O empreendimento integra o complexo Riverside Residence e carrega o nome e a inspiração de um dos rios mais icônicos da Europa: o Douro, em Portugal.



O evento de inauguração, realizado na área de lazer do edifício, reuniu clientes e parceiros em uma celebração que destacou elementos da cultura portuguesa, com decoração temática e um menu inspirado na gastronomia tradicional do país, assinado pela chef Anna Luiza Cardoso, do C Gastronomia & Festas Exclusivas. Mais do que um momento festivo, a noite foi também uma oportunidade para apresentar ao público o propósito por trás do projeto e a filosofia da CRF.



“O Douro representa nossa visão de criar espaços que unem forma, função e significado. Mais do que atender às demandas práticas da vida contemporânea, buscamos entregar arquitetura com alma, que se conecte com o lugar e com as pessoas”, destaca Jordana Fischer, diretora e arquiteta da CRF.



Com linhas puras, volumetria assimétrica e um desenho minimalista, o edifício Douro se diferencia pela sua estética sofisticada e ao mesmo tempo discreta. A fachada marcada por lâminas verticais que acompanham toda a extensão da torre até o térreo, os elementos ripados e a entrada com pé-direito duplo conferem ao projeto uma imponência contemporânea, que dialoga com o cenário natural à sua volta.



A arquitetura do projeto é assinada por Rodrigo Kirck, que concebeu o projeto com foco na pureza das formas e na atemporalidade. “Rodrigo traduziu perfeitamente o nosso desejo por uma arquitetura que fosse elegante, sem ser óbvia. O resultado é um edifício de presença marcante e conceito duradouro”, comenta Jordana.



O design de interiores leva a assinatura de Vitor Cervi, que incorporou elementos da cultura portuguesa com sofisticação e respeito. “Este projeto traz identidade e sensibilidade aos ambientes internos. O Douro é uma verdadeira síntese entre tradição e modernidade”, complementa a diretora da CRF.



Localizado na margem esquerda do Rio Itajaí-Mirim, dentro do condomínio fechado Riverside Residence, o edifício oferece uma vista privilegiada das montanhas de Brusque. O projeto, totalmente integrado ao entorno, foi pensado para promover bem-estar, segurança e conexão com a natureza, valores que fazem parte do padrão CRF desde sua fundação, há mais de 20 anos.



O Douro é o sexto empreendimento da CRF em Brusque, e sua inauguração acontece em um momento estratégico para a empresa, que projeta expansão para Guabiruba, cidade vizinha. O próximo lançamento, batizado de Edifício Baden, dará sequência à série de empreendimentos da construtora, com a mesma proposta de unir estética atemporal e funcionalidade.



Com obras como o premiado Alameda Residence, reconhecido como a “Melhor Arquitetura Residencial de Grandes Alturas da América” pelo International Property Awards, e o CRF Prime, a construtora segue consolidando seu papel como referência em arquitetura contemporânea no Sul do Brasil.

O Edifício Douro não é apenas uma nova torre. É uma afirmação da filosofia CRF: construir com propósito, beleza e solidez, criando espaços que permanecem relevantes com o passar do tempo e que deixam uma marca na história da cidade.



Confira nas fotos de Allysson Meirelles quem esteve no evento: