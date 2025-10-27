A CRF Construtora iniciou os atendimentos no showroom de vendas, construído no próprio terreno do novo empreendimento em Guabiruba. Planejado como um espaço de relacionamento, o local permite que visitantes conheçam de perto a maquete do condomínio, explorem os acabamentos e tenham uma experiência imersiva sobre a origem do Baden Residence.

O ambiente foi pensado para transmitir com proximidade os diferenciais do Baden, conectando a comunidade ao empreendimento desde os primeiros passos. O atendimento será conduzido pelo gerente comercial da CRF Construtora, Rafael Fróis, que acompanhará as visitas de forma personalizada com agendamento prévio, esclarecendo dúvidas e apresentando os diferenciais arquitetônicos do projeto. Dessa forma, a construtora fomenta um espaço de diálogo com os futuros moradores e a vizinhança do edifício.

A construção também já registra um marco importante com a colocação da primeira estaca, etapa que oficializa o início da obra. Além de uma etapa técnica, essa fase representa o nascimento do projeto no solo de Guabiruba, consolidando o compromisso da CRF em erguer um empreendimento que celebre a identidade da cidade.

“A cidade tem uma economia pujante e cada vez mais diversificada, desenvolvendo a região em patamares elevados. O Baden é um diferencial para este público que aprecia arquitetura e design, honrando as raízes através de toda a concepção projetada”, afirma Carlos Roberto Fischer, fundador da CRF Construtora e natural de Guabiruba.

Baden Residence: arquitetura de raízes e identidade local

O Baden Residence será o primeiro edifício vertical de alto padrão em Guabiruba, com projeto concebido pelo escritório RKA Arquitetura, fundado pelo arquiteto Rodrigo Kirck (em memória), referência internacional em design contemporâneo. O título do empreendimento é uma homenagem ao estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. A região é que abrange o município de Karlsdorf-Neuthard, de onde vieram os primeiros imigrantes alemães para Guabiruba a partir de 1860.

“Em nossas diretrizes buscamos contemplar o design e arquitetura como ferramentas que dialoguem com o entorno. E projetar em Guabiruba, que é predominantemente horizontal, exploramos materialidades naturais transmitidas em assimetria”, revela Jordana Fischer, diretora de projetos da CRF Construtora. E entre as tecnologias aplicadas, Jordana destaca o uso de drywall nas paredes internas. “É um método construtivo eficiente que reduz a produção de lixo na obra, agiliza processos e se apresenta como uma alternativa sustentável ao meio ambiente”, destaca.

A volumetria assimétrica do edifício e a paleta de cores naturais, que combina tons terrosos, bronze e madeira, criam um diálogo direto com a Mata Atlântica e com as raízes germânicas do Vale Europeu. O resultado é um empreendimento que celebra a identidade e a cultura de Guabiruba com respeito ao entorno e a paisagem urbana.